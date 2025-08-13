バレーボール女子日本代表は１３日、都内で世界選手権（２２日開幕、タイ）に向けた合宿を公開し、チーム最年少１８歳のアウトサイドヒッター・秋本美空（姫路）は「ＶＮＬではメダルを取れなかったので、世界バレーではしっかりメダルを取れるようにしたいです」と決意をにじませた。元日本代表で秋本の母・愛さんが銅メダル獲得に貢献した２０１０年大会以来の表彰台を目指していく。

７月まで行われたネーションズリーグ（ＶＮＬ）ではシニア代表デビューを飾り、チームとして４位に入った。同大会後の合宿では、フェルハト・アクバシュ監督の指令で１日にサーブを午前２５本、午後２５本を打つ“５０本ノック”で特訓。高校時代まではジャンプサーブだったが、代表ではジャンプサーブとジャンプフローターサーブを打ち分ける「ハイブリットサーブ」に挑戦中。この日は相手コートにいた石川真佑主将（ノヴァーラ）を崩す場面も見られ「今日は調子が良かった。トスを高くして最後の踏み込みの２歩は力強く。上からダダンって打っていきます」と手応えを語った。

世界選手権はこれまで４年に一度、開催されてきたが、今年から１年おきに変更された。出場３２チームが４チームずつの組に分かれ、各組上位２チームが決勝ラウンドに進む。世界ランク５位の日本は、１５年ぶりの表彰台を目指し、２３日に同４４位のカメルーンとの初戦に臨み、２５日に同１６位のウクライナ、２７日に同９位のセルビアと戦う。秋本は「最初の２戦は、絶対に取らないといけない。やってきたことを試合で発揮したい」と気を引き締めた。