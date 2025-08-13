未来的デザインのスパイクコレクション「リチャージパック」が登場！PUMAらしいツートンカラーの新作

Pumaは8日、新作スパイクコレクション「リチャージパック」を発売した。

Puma Re-Charge Pack

爆発的なラインと未来的なデザインが、ピッチに新たなエネルギーをもたらす、2025秋冬の限定コレクションとして登場した「リチャージパック」。

注目のカラーは、今夏アップデートされた『ウルトラ 6 アルティメット リチャージ』がヒーローブルー／サンセットピンク／ガーネットローズ。

ウルトラ 6 アルティメット リチャージ FG

『フューチャー 8 アルティメット リチャージ』がヒーローブルー／プーマホワイト／サンセットピンクというカラーリングだ。Pumaらしいツートンカラーのモデルに仕上がっている。

フューチャー 8 アルティメット リチャージ FG

Pumaの「リチャージパック」は、Puma公式オンラインストアやサッカーショップKAMOで発売中。

価格は、『ウルトラ 6 アルティメット リチャージ FG』と『フューチャー 8 アルティメット リチャージ FG』が30,250円。『フューチャー 8 アルティメット リチャージ AG』が28,050円（いずれも税込）などとなっている。