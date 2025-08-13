夏の甲子園、新潟代表の中越高校は13日、強豪・関東第一高校と対戦しました。初戦突破に向けて地元の長岡市からも熱いエールが送られました。



7年ぶり12回目の甲子園出場となる中越高校。31年ぶりの初戦突破を目指します。



対戦相手は去年の夏、準優勝した強豪・関東第一高校です。



＜記者リポート＞

「こちら長岡市の会場には市民50人以上が集まり、新潟からエールを送ります」





＜長岡市民＞「長岡から甲子園ということで非常に胸が高ぶっています」中には応援グッズを作り、駆け付ける人も……＜長岡市民＞「強豪相手ですけど新潟県大会で見せてくれた試合展開を期待しています」■1回表中越の攻撃は先頭打者の堤。ライト方向にツーベースヒット。さらに2番の宮崎が送りバントを成功させ、1アウト3塁。チャンスを作ります。打席には4番でキャプテンの窪田。初球、関東第一のピッチャー坂本がワイルドピッチ。3塁の堤がホームに帰り、先制点を奪います。■4回裏しかし、ヒットや送りバントで2アウト3塁とされると……5番小林に対してピッチャー雨木が手痛いワイルドピッチ。同点に追いつかれます。■5回表中越は好調の1番・堤がセンター前に運びます。さらに続く2番宮崎。センターへ。これがツーベースとなり2塁・3塁と勝ち越しのチャンスをつかみますが得点に結びつけることができません。■9回表そして迎えた9回表。5点を追う中越はショートのエラーで出塁。しかし、最後はダブルプレーで試合終了。＜上越市からPV会場に来た人＞「惜しかったですけど、本当に良い試合をしてくれました。中越高校野球部にはありがとうございましたと伝えたいです」＜PV会場の中越高校の生徒は＞「負けちゃったんですけど、最後まで諦めずに戦っていたことがすごくかっこよかったと思います」強豪相手に堂々とした戦いを見せた中越ナイン。31年ぶりの初戦突破とはなりませんでした。