２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の第１１４作「風、薫る」のダブルヒロインの１人に決まった見上愛が１３日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。

インンスタグラムに「数ヶ月前のこと……３．４年ぶりにディズニーに行ってきたよ！それもね 夕方から！」とつづり、ディズニーに訪れたことを報告。続けて、「ディズニーって開園前から並んで 前日も楽しみで眠れなくって それがデフォだと思っていたので なんだか大人になったんだなぁと実感した。でもね 乗り物にたくさん乗りたいって気持ちは変わっていなくて 友達と早歩きしながら 園内をぐるぐる。タワーオブテラーにも乗れました！楽しかったぁ」とディズニーでの過ごし方を明かし、充実した時間を過ごしたことをつづった。最後に「よく見たら 数ヶ月前の写真なのに もう半袖だった。暑すぎる夏だよねぇ。みなさんは どんな夏をお過ごし？元気にやれていたらいいな」とつづり、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「オフの愛さんも素敵です！！」「かわいすぎる」「どのお写真も素敵」「プライベートでの笑顔を見られて嬉しい」「幸せのお裾分けいただきました」「くしゃっと笑顔可愛すぎます」「笑顔がめちゃくちゃ素敵」「笑顔がかわいい」などの声が寄せられている。