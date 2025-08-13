元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（33）が13日に自身のインスタグラムを更新。フジテレビ「めざまし8」で共演していたフリーアナウンサーの小野寺結衣と永島優美との“同い年トリオ”での記念写真を投稿した。

自身のインスタグラムで「ゆいちゃん、ゆうみん、ゆうみん家のプリンセスと夏のピーチアフヌンへ」と題して投稿した。

「楽しい・美味しいであっという間のアフタヌーンでした。いつもお土産や、かわいいおやつなど気遣ってくれるゆいちゃん・ゆうみんの愛にキュンです。ゆいちゃんの手作りポーチにゆうみんと2人で感動」と楽しかった様子を記した。

そして「めざまし8が終わってからも、変わらず仲良くしてくれる同い年の2人に改めて感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の言葉とともに小野寺アナ、永島アナそして永島アナの娘との4ショット写真などを投稿。

最後に「永島パパがメロメロになるのも納得のプリンセスちゃんはクリスマスに会った時よりもさらにレディに。ぎゅっと笑った時のお顔が永島パパの面影があって、本当かわいすぎました」と永島アナの娘の可愛さをつづった。

ハッシュタグでは「＃同い年トリオ」などと記した。

ネットでは「素敵な写真」「美人3ショット！」「美女トリオ」「全員可愛すぎ」「凄い豪華」などの声が上がった。