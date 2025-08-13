◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）

広島は、恒久平和を願って全員が背番号８６の特別ユニホームを着用した「ピースナイター」を勝利で飾れなかった。勝てば、３位タイ浮上の可能性もあった一戦で今季１８度目の完封負けを喫した。

序盤の拙守の連発で勝機を手放した。先発・大瀬良が初回先頭四球の後、中野のバントを処理したモンテロが空タッチ（記録は犠打失策）でピンチを広げた。大瀬良が無失点で切り抜けたものの、３回は佐々木、モンテロの連続失策で無死二、三塁となり、中野の右犠飛で先取点を献上。さらに１死三塁から暴投で追加点を奪われた。３回は無安打で２点を与えた。他にも初回１死一、二塁から二塁・前川がファンブルして併殺を奪えなかったミス（記録は二ゴロ）もあった。

３番・小園以外は右打者を並べた打線は、阪神・高橋に手玉に取られた。５回まで無安打。６回先頭・佐々木がチーム初安打を放ったが、２死二塁から中村奨の左前打で本塁を狙ってタッチアウト。７回は１死から連打で好機をつくったが、得点を奪えなかった。

大瀬良は、６回２安打１四球で２失点。ピースナイターは１７、２３年に続き、３戦３敗となった。