バレーボール女子日本代表の石川真佑（２５＝ノバラ）が、新キャプテンとしての覚悟を語った。

女子代表は７月のネーションズリーグ（ＶＮＬ）決勝ラウンド３位決定戦で開催国ポーランドに敗れて４位となった。１３日に世界選手権（２３日開幕、タイ）に向けて都内で行われている合宿を公開した。

石川は「今までのＶＮＬでの課題であったり、（対戦）相手に対しての対策とかそういう練習も増えてきている。少しずつ世界バレー（世界選手権）に向けて意識だったり、準備に入ってきている」と明かした。

その上で日本の課題について「今日も自分たちのコンビ（ネーション）の精度であったり、あとは相手に対しての対策をメインでやっているので。そこに対しての自分たちのブロック、ディフェンスのところは意識して取り組んでいる」と説明した。

女子代表は昨夏のパリ五輪後にエースの古賀紗理那さん（２９）が引退し、石川が主将のバトンを引き継いだ。「今年から主将をやらせていただいて、チームの見方であったり、チームに対して自分がどう接していくのか（今までと）もちろん違う。紗理那さんがエースとしてチームを引っ張ってくださって、そこで学ぶものは間違いなくたくさんあった。紗理那さんみたいにというよりは、自分らしくチームを引っ張っていければいい」と力説した。

日本代表の大黒柱として石川に期待がかかる。