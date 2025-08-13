【怖い正体判明？】ピアスの穴がふさがりやすい母→息子の推理が強すぎて17万いいね「私もそうかも」【ママリ】

ピアスの穴塞がる問題に…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、めがね☺︎(@ZOZrcmxamdpRp1N)さんの投稿です。

ピアスの穴を開けてから20年以上のベテランピアスユーザーであるめがね☺︎さん。めがね☺︎さんが、ピアスのことでふと漏らした悩みに、息子さんの思いがけないツッコミが話題になっています。それがこちら

ピアスの穴を開けて20年以上経つのに、いまだに数日ピアスをつけないと塞がりかけてしまう。

「すぐに塞がっちゃうんだよね。なんでこんなにピアスホールの修復が早いんだろ」と言ったら長男に「鬼なんじゃない？」と言われました。

なるほどね。私鬼だったのか。

突然の「鬼認定」に笑ってしまいます。しかもご本人も「なるほどね。私鬼だったのか」と納得(？)。子どもならではの愉快で自由な発想が良いですね。親子の何気ないやりとりに、クスッと笑えて心がほっこりします。この投稿には「私も鬼かも笑笑」「皮膚細胞が若い」といったリプライがついていました。息子さんの発想が斜め上すぎるおもしろい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）