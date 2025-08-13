¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤È»ÈÌ¿´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹ë²÷¤ÇÇ®¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿·õµ»¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃì¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¾å¸¹¤Î»²¡¦àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡Ë¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ®¤¤Êý¤äÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃì¤äÃº¼£Ïº¤¿¤Á¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î5Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ÊÃì¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤·¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤µ¤ó¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤Î¤¢¤ë»°ËçÌÜ¤«¤éÆñÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤¯ÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¡£2025Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë²¦»Ò¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢15ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤ä±Ç²èÈÇ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´éÎ©¤Á¤È¡¢¥Í¥¢¥«¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÇ®¤¤Ìò¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡ª ¤¦¤Þ¤¤¡ª ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¡¢¡ÖÇ®·ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î±éµ»¤¬¾å¼ê¤½¤¦¤À¤·¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÎû¹ö¤µ¤ó¤ÎÌÜÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£8·î1Æü¤«¤é¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿Ãæ¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢Äü¤á¤Ê¤¤µßÌ¿µßµÞ°å¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´îÂ¿¸«¹¬ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤òÅØ¤á¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹¡¼´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤¡¼¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤³¤Ê¤¹¶ÚÆùÈþ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢ÌòÉý¤Î¹¤µ¤Ç¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤¤¤ª·»¤µ¤ó¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¤È1ÈÖ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿»³¸ý¸©¡Ë¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ò»ý¤Á¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡È¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤ÃË¡É¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¡£¸¶ºî¤ÎÎû¹ö¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤òÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÇ®·ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤â»÷¹ç¤¦¤È»×¤¤Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤È¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®¤¤±éµ»ÎÏ¤¬Îû¹ö¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¾ðÇ®¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌòÊÁ¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡ª¡Ù¤âÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
2°Ì¡§´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¿23É¼
1°Ì¡§ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¿43É¼
