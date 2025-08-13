「歩く」だけで痩せる!? 京大教授がスポーツよりも勧める、脂肪を燃やす4つのアイデア
これまで、何度も自己流ダイエットを試してはうまくいかずに挫折してきたという人は決して少なくないはず。◯◯抜きダイエット、◯◯するだけダイエットなど、そのときの流行に乗ったものを取り入れては続かずにリバウンド、なんてことも珍しくないでしょう。
本記事では、京都大学名誉教授・森谷敏夫氏の最新著書『京大式 脂肪燃焼メソッド』から一部抜粋・編集し、科学的根拠に基づいた、自律神経を鍛えるための4つのアイデアをご紹介します。自律神経を鍛えると効果的に脂肪を燃やすことができます。早速その方法をお伝えしていきましょう。
立つ、座る、歩く、立ち止まる、かがむ。少し時間があったら、家の中や職場を5歩でも10歩でも歩く……。無駄に動けば動くほど、自律神経は鍛えられます。
なぜなら、動くたびに心拍数が増えて、呼吸数や血圧なども上がるからです。心拍や呼吸、血圧を上げるのは、自律神経の働き。ということは、動くたびに自律神経もいやおうなしに働きだし、活性化されます。
こまめに動けば動くほど、自律神経は頻繁に働かざるをえなくなり、そして、鍛えられることになるのです。
なぜ普通に動くのではなくて、こまめに動かなければならないのでしょうか。
自律神経は全身の器官や組織に張りめぐらされていて、そのときどきの外界の環境や体の状態、動きなどに反応しながら、消化器系や呼吸器系、循環器系などの臓器の働きを微調整し、血圧や心拍数、呼吸数、体温を一定の状態に保っています。
同じ姿勢、同じ動作が3分以上続くと、血圧も心拍数も呼吸数も安定します。そのため、自律神経はそれらの調整のために働く必要がなくなり、「自動操縦」の状態に入ってしまうのです。このような自動操縦に陥っている時間が長ければ、自律神経を十分に刺激できず、したがって効率よく鍛えることはできません。
自律神経を鍛えたいのなら、自動操縦の時間を長くしないことが重要です。
できたら、3分で自動操縦に切り替わる前に、立ったり、座ったり、足を組みかえたりと、こまめに動けるとよいでしょう。こうすれば、自律神経が休むことなく働くので、しっかりと鍛えることができます。
さすがに仕事中に3分ごとに立ったり、座ったりするのは難しいかもしれません。ただ、それぐらいの意識で体をこまめに動かし、できるだけ「自律神経の自動操縦時間を短くすること」が、自律神経を鍛えるのには重要なのです。
実に簡単なことではないでしょうか。ジムにかよう必要もないし、いきなりジョギングを始めることもありません。日常生活での小さな動きを増やすだけでいいのですから、これほどラクな方法はないはずです。
さらにここで、「こまめに動くためのアイデア」を4つ、ご紹介します。ぜひ、日々の中に取り入れてみてください。
また、両脚を引き上げては下ろすをくりかえしたり、両脚を床につけないように上げた状態で、5秒間ほどキープするのをくりかえすのもよいでしょう。
私のいちばんのおすすめは、椅子に座ったまま両脚と両腕をバタバタと動かす動きです。腹筋も太ももの筋肉も背中の筋肉も思いきり収縮されて、自律神経もしっかりと活性化されます。
25分集中して仕事をしたら1分空気椅子をしてみるなど、時間で区切って取り入れてみてください。
階段を上るときは、平らなところを歩くときの8〜10倍のエネルギーを使うことになり、交感神経は心臓や肺や筋肉に必死でムチを入れることになります。ですから階段を上ると、心臓がバクバクして、呼吸が速くなり、血圧がはね上がるのです。自律神経の鍛錬にこれ以上のものはないといえるでしょう。
上るときに比べて階段を下りるときは、ずっとラクですが、1段下りるたびに血圧などを調整するため、自律神経は十分に刺激されます。また、下りるときに脚の筋肉が反射的に収縮するので、脚への筋トレ効果は上るときよりも大きいのです。
駅でもデパートでも、オフィスでも、自宅マンションでも、エレベーターやエスカレーターを使わず、階段を上って、下りることを自分に課しましょう。その努力に自律神経は必ず報いてくれて、日々、活動的に働くようになり、そのことで、太りにくい体を手に入れられるのです。
スロージョギングとは、歩く速度と同程度か、それよりも遅いペースで走ること。屋外でおこなう必要はありません。2メートルほどのスペースがあれば、家の中でもできるので室内でぜひおこなってみてください。
「スロー」がついても、そこはジョギング。着地するときに少し反動がついて、体が上下に動くことになり、そのたびに自律神経が活発に働きます。
本をとりに別の部屋へ行くときもスロージョギング、トイレに行くのもスロージョギング、飲み物をとりに行くときもさっと立ち上がってスロージョギング……というように、生活に上手に組みこむのが、長続きさせるポイントです。
2メートルいったら、急にくるっと向きを変えれば、自律神経がさらに働きます。スロージョギングなら雨の日もできますし、運動をしてこなかった人でも安全にできるでしょう。
まず、用事がなくても30分ごとに立ち上がりましょう。これで、自律神経に喝を入れられます。また、別の階に行くことがあれば、必ず階段を使うのです。1階か2階ぶんの階段を上ったあとで、目的地まで水平なフロアを歩く。「階段の上り下り→ラクチンな水平の歩行」というメリハリも、自律神経を効率よく活性化することにつながります。
トイレや自動販売機など同じフロアにあるものを使いたいときでも、あえて上の階にあるものを使用すれば、自律神経はしっかり鍛えられるでしょう。ワンフロアの会社であれば、無駄な動線で歩いたり、遠回りをして目的地まで向ってください。
また、社内で打ち合わせなどがあるときは、できるだけ自分から相手のほうへ出向くこと。歩く機会、動く機会を少しでも増やしましょう。森谷敏夫 プロフィール
京都大学名誉教授、株式会社おせっかい倶楽部代表取締役。
南カリフォルニア大学大学院博士課程修了。テキサス農工大学大学院助教授、京都大学教養部助教授、米国モンタナ大学生命科学部客員教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授などを経て、京都大学名誉教授、・中京大学客員教授に。専門は応用生理学とスポーツ医学で生活習慣病における運動の重要性を説く。『おサボリ筋トレ』(毎日新聞出版)など著書多数。(文:森谷 敏夫)
