Image: ©1997MADHOUSE

夏だ！ ホラーだ！ ホラーアニメだ！

うだるような暑さが続く今日このごろ。「暑い夏にホラー」という少々安直だけど定番をいきたいところ。

ホラーは実写もいいですが、アニメもいい。ということでおすすめのホラーアニメをご紹介していきますよ。

実写ではできないビジュアルやアニメだからこその表現など、それぞれ個性的な作品をまとめたので夏のお供の参考にしてください。

『伊藤潤二 マニアック』

カルト的人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二の原作から、『富江』、『双一』、『首吊り気球』などの傑作エピソードを1話完結のアニメにしたオムニバスシリーズ。

伊藤潤二の描くグロテスクで不条理な“異形の世界”は、その圧倒的ビジュアルによって構築されています。単に幽霊が怖いといったものではない、観念的なおぞましさや忌避感が見事に表現された作品です。観たあとに夢に出そうな不気味さもクセになる...かも。

ご視聴はこちら！：Netflix

『serial experiments lain』

Image: BANDAI CHANNEL

どこにでもいるような少女・玲音（レイン）がネットの仮想世界と現実とのあいだで次第にその存在が曖昧になっていき、やがて“神”のような存在に変化していくというストーリー。

現実と虚構、ネットワークと集団的無意識、死と再生といったテーマが複雑にからまり、難解ではあるもののカルト的人気を誇る作品。。ベースはホラーではないですが、インターネット黎明期に抱かれた恐怖のようなものを感じさせる哲学的なサイコホラー作品といえるでしょう。色彩やノイズ、構図など初めて観たときに本当に怖いと感じましたね。

ご視聴はこちら！：BANDAI CHANNEL, U-NEXT, Hulu

『PERFECT BLUE』

元アイドルの未麻が女優へ転身する中で、次第に現実とフィクション、妄想の境界が曖昧になり、精神が崩壊していく姿を描いたサイコホラーなアニメ映画。

新人女優としての自身の不安が劇中劇のセリフと重なったり、観ている人も現実と妄想が混じり合った感覚になるような今敏監督の演出や視覚トリックは必見です。こちらもまだインターネットが一般化していない時代の匿名的な恐怖をうまく表現している作品。個人的に一番おもしろいと感じた作品でしたね。

ご視聴はこちら！：Netflix, U-NEXT

『Another』

田舎に引っ越してきた少年・恒一はその土地に根付く「言い伝え」によって人が不可解な死を遂げることを知らされる。皆にいないもののように扱われる謎の少女ともにこの土地に潜む「呪い」を解明していくというストーリー。

呪い×スプラッターというミステリーホラー。その呪いの解明していくミステリー要素と次々に起こる死の過激なビジュアル。さらにアニメならではの表現によって生まれる秀逸な叙述トリックなど見どころは満載です。

ご視聴はこちら！：U-NEXT

『闇芝居』

紙芝居調のビジュアルと語り口で、現代の都市伝説や怪談を1話4分のショートアニメとして描くオムニバスシリーズ。

日常に忍び込む“なにか”をじわじわと描写し、あえて紙芝居というアナログな手法を使うことによって日本的な怪談や都市伝説の恐怖感が増し、視聴者の想像力を刺激します。今なおシリーズ継続中で、過去のいくつかのエピソードはYouTubeでも視聴が可能です。

ご視聴はこちら！ ：U-NEXT, Hulu

『オオカミの家』

実在のチリのカルト集団をモチーフに、逃げ出した少女が閉ざされた家での悪夢のような経験を描いたストップモーションのアニメ映画。

どんどん変形し続ける部屋が生み出す不安、具体化したり抽象化したりうごめいていく映像が不気味かつ圧倒的なビジュアルで観ている人に迫る、まさに悪夢。ホラーそのものというより“狂気的な芸術体験”といったアートホラー作品です。本当に怖いくらいに映像がすばらしいです。

ご視聴はこちら！：Amazon（レンタル作品）