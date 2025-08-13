母の“ダメ出し”は、もはや呪い。ショックで、母を嫌いになってしまいそう【ママリ】

実母に育児相談をしたら責められた

実母との関係性に悩んでいます。



私は自身の母とは仲も良く良好な関係だと思います。

しかし、子供が生まれると自身の自己肯定感の無さと向き合う機会が増え、なぜこんなに自己肯定感が低いのだろう…

と思うと両親の発言(容姿について言われる)に傷ついたり、いくら頑張っても褒めてもらえなかったり自分に対しての愛情表現の少なさからもあるのではないかと思い始めました。



また自身の子供に対する関わりを見る中で

『バカたなぁ～』など冗談ぽく言っていたり、他にも気になる発言が見受けられ、尚の事自分が育った環境が容易に想像ができ、両親とは異なる育児をしようと思ってしまう日々を過ごしています。



そんな中、まだ2歳の息子が保育園で集団行動ができていない事実を目の当たりにし、園からも様子見で大丈夫ですよ…！と言われたもののやはり身内にしか相談ができない状況だったため涙ながらに実母に相談しました。すると、『この際だから言うけど、関わり方見てて甘いもん。家でできてるのに保育園でできないのはおかしいでしょ。もっと小さいうちから、もう少し厳しくするべきでしょ』など育児に対して責められました。



親になってまだ2年目。未熟ながら育児の本を読んだり関わり方についても自分なりに学び接しており、24時間365日一緒にいる訳ではなく、たまに数時間会う実母にそのように言われショックと共に、『この人に相談したくない…このままだと嫌いになりそう』など両親との関係性が悪くなりそうなことばかりを思ってしまいます。



出産・育児を経験して、両親との価値観の違いを感じたことはありませんか？アプリ「ママリ」には、実母との関係性についての投稿がありました。投稿者さんは、育児に厳しい指摘をしてくる実母に悩んでいるそう。同じ母親として頼りにしたい、育児について相談したいと思っていますが、このままでは実母との関係が悪くなってしまいそうで不安だといいます。

育児に正解はないとわかっていても、身近な人からの言葉は心に刺さるものです。ある日、投稿者さんは保育園で目撃した2歳の息子さんの姿が気になり、実母に相談しました。しかし、実母から返ってきたのは「もっと厳しく育てるべき」との指摘。



自分なりに本などで学び、毎日育児に奮闘しているなかで、実母から厳しいことを言われてしまい、大きなショックを受けたそうです。一番頼りにしたい実母からこんなことを言われると、これから相談したくなくなってしまいますね。

実母との関係性についてさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には、「投稿者さんと同じような経験をした」との声もありました。

あります。

子ども生まれたら生まれるほど実母がどんどん嫌いになっていきます😔

私ってこんな人に育てられたんだって思うレベルです。。。

子ども産む前はキャリアウーマンで仕事もバリバリして育児もバリバリしてる母が本当すごいと思ったし、尊敬でしかありませんでした。

しかし、産んだら産んだで【〇〇ちゃんの鼻はぺったんこだね】とか容姿を否定するような言い方をしたり【昔はこうやって育ててたよ】などいろいろ言われて…

産む前までは母のこと大好きだったのにちょっとした言い方でもすごく傷ついたり、本当に嫌でたまらなくなりました😢

普段だったら何気なく言ってることなのかもしれませんが産後から言われたことはもう絶対に忘れないくらい許せないし、産後の恨みは一生ものというのはこのことなのかなとも思うようになったり。

今現在もこんな感じです。

もし関係性を改善したいのであれば少し距離を置くか嫌だったことなど話し合うか様子見るしかないと思います。

このコメントの方は、産後まもないころに育児の相談をしたところ、的外れな回答をされた経験があるそう。幼少期のときから実母の発言に疑問を感じることがあったため、自分はそうならないようにと反面教師にしているといいます。



実母の時代と比べて育児に対する考え方が変化しているので、実母からのアドバイスがピンとこないと感じてしまうのかもしれませんね。



他にも「実母と少し距離を置いてみては？」との声もありました。

子供を産むと親に感謝する、ということをよく聞いていたので、私は親とはめっちゃ仲がいいって訳ではなかったですが私自身が一歩引いた感じで接していたので、子供産まれたら親に感謝することがあるのかなーと思っていたのですが全然で逆に嫌悪感？やっぱり変だなと感じることが増えてしまい悩んでいます。

遠方で年2.3回会うかなーくらいなのでなんとか仲を保ててはいると思いますが。旦那をたてろ、だったり、結婚してもらって感謝しないと、だったり、なんでそんな下手にでないといけないのかと思わされる発言をされたり。（これに関しては私の心が狭いのかな、と思うこともあるのですが…）別に私の母はめっちゃ歳いっている訳ではないのですが頭が硬いというか…なんというか…。

子供の事だと、長男を産んだばかりの頃、たぶん余裕がなくて大変で、かわいいと思えなくて…それを実母に打ち明けると意味がわからない的なことを言われ、次の日くらいに余裕が出てくると可愛く思えるよ、とフォロー？されましたがあの言葉は一生許せないと思いました。確かに余裕が産まれてからは本当に可愛くて仕方がないのですが、産後まもない娘にそんなこと言うか？と本当に許せないです。

子供の時にも色々あり、書ききれないくらい「その発言はないでしょ」、って思うようなことが積み重なり、私は絶対子供にはそんなこと言わない、反面教師にしよう、と思い子育てしてます。

育児に必死に取り組んでいるのに、実母から子どもの容姿や育て方を否定されるとすごく傷つきますよね。実母からの言葉でツラい思いをしているのであれば、少し距離をおくのもよい方法です。相談相手として考えず、ほどよい距離感で付き合えば、実母が嫌にならずに済むかもしれません。



同じ母親として頼りたい実母から厳しい指摘を受けると、「娘なのにどうして気持ちをわかってくれないのか」と悲しくなってしまいます。育児は人それぞれのやり方があり、正解は一つではありません。大切なのは、ママと子どもが笑顔でいられることです。実母からの言葉に左右されず、自分らしく育児を楽しんでくださいね。

