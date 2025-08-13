80年前、特攻隊として沖縄の海で命を落とした安曇野出身の上原良司さん。2人いた兄も同じく戦死し、実家には膨大な遺品が遺されていました。



上原家の記録が私たちに伝える、戦争とは。



上原良司の妹上原登志江さん（95）

「まさか最後のお別れの帰郷とは 知りませんでしたけれど。日本は負けるよって」



兄との最後の思い出を語る上原登志江さん。95歳。安曇野で生まれ育った登志江さんは5人兄弟の末っ子。長男の良春さん、次男の龍男さんそして特攻隊員だった良司さん、3人の兄を、戦争で亡くしました。





「日本は負けるよ」、そう言い残した三男の良司さん。学徒動員で特攻隊員となり、終戦の3か月前に出撃…、帰らぬ人となりました。『明日は出撃です。あすは自由主義者が一人この世から去って行きます。彼の後ろ姿は寂しいですが心中満足で一杯です』戦没学生の手記を集めた「きけわだつみのこえ」、その巻頭に掲載された良司さんの遺書「所感」です。出撃の前夜、「直接家族に届ける」と言われ原稿用紙7枚に書き残しました。『自由の勝利は明白な事だと思います。人間の本性たる自由を滅す事は絶対に出来なく、権力主義、全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも必ずや最後には敗れることは明白です』当時22歳。権力主義や軍隊を批判して、出撃しました。慶應義塾福澤研究センター都倉武之教授「良司さんの最後の「所感」というタイトルがついている文章は検閲を通ってないっていうことで好きなことを書いてると」良司さんと2人の兄の母校、慶應義塾大学の都倉武之教授は、上原家に遺された“家族の記録”を調査し資料にまとめてきました。慶應義塾福澤研究センター都倉武之教授「良司さんの有名な遺書（所感）知られていますけど おふたりのお兄さんも戦争で亡くなられている しかも皆 同じように学生時代の資料とか軍隊に行っているときの資料とかかなり生涯にわたっての資料が残っていることで3人のご兄弟の生きていた記録を目録化しておくことが戦争の時代を伝えていく意味で価値があることだとその記録を作成している」慶應義塾福澤研究センター都倉武之教授「いやびっくりしましたこれは。父さん頑張れとなっていて裏に大学生・・・」上原家の兄弟（きょうだい）5人が収められた写真。昭和13年＝1938年、日中戦争に軍医として戦地に赴いていた父・寅太郎に送られたものです。戦後80年のこの夏、都倉教授は上原家の資料の展示を企画。兄弟の遺書や一家の日常を記録したおよそ100点が慶応大学のキャンパスに運び込まれました。慶應義塾福澤研究センター都倉武之教授「戦争を多面的に捉え直すと言う意味でも上原家の資料は重要な意味を持っています」７月、会場には登志江さんの姿が。上原良司の妹上原登志江さん（95）「これはこれはこれはこれは」戦後、80年を生きあらためて家族の思い出と再会します。故 上原良司さんの妹上原登志江さん（95）「兄たちがいたらとかときどき考えたりした。本当に周りのことから考えたら戦争なんかできないなって思いますよね。ちっともいいことないですね。戦争は。そこら中で（戦争）していますけどひとりひとり亡くなった人のこととても、ひとりひとりがすごくかわいそう」登志江さんはこの日、大学生や市民およそ200人を前に兄の最後の言葉、そして、今の思いを伝えました。故 上原良司さんの妹上原登志江さん（95）「日本は負けるよって。僕は死んでも靖国（神社）には 行かないから 天国に行くから って言いました。（良司さんの言葉を）誰にも父や母にも話しませんでした。もうあの当時の日本のようにならないように努力してほしいって思ってます」参加した大学生「実際に戦争によって大切な人を失ってしまった方の声を聞くことはなかなかない経験なので、そういう方の声を聞いて今後、私たちが戦争についてどうやって後世に伝えていくのかっていうのを考えさせられる、いい機会だなと感じました」Q20代の方にとって戦後80年とい う言葉はどう響いているんでし ょうか参加した大学生「どんどんどんどんないものになっていっちゃう。風化していっちゃうんじゃないかっていう風に思うのはすごく感じているのでどうにかして私たちが努力することが必要だと思います」母校に集められた上原家の記録。平穏な日常を奪った戦争の意味を私たちに投げかけています。慶應義塾福澤研究センター都倉武之教授「何も残っていない。忘れ去られていくたくさんの死が戦争の時代に存在していたっていう事を資料がある人々を通して（資料が）ない人々を想像することも大事です」