「優雅でリッチなひとときに大感動！」東京の有名ホテルで楽しむ「夏限定アフタヌーンティー」3選
暑い毎日ですが、日常を少し離れたラグジュアリーな空間で、軽食や紅茶を味わいながら、ゆったりとリラックスしてみませんか？ ちょっと特別な時間を過ごしたい日には、ホテルのアフタヌーンティーがぴったり。今回は、東京の一流ホテルのアフタヌーンティーを3つご紹介します。
【画像】「優雅」の一言！ホテル最上階からの絶景も楽しめる
最初にご紹介するのは、東京ドームホテルで開催中の「ピーチアフタヌーンティー」。今が旬の桃をぜいたくに使ったスイーツやドリンクを楽しむことができる、8月末までの限定アフタヌーンティーです。
3段のスタンドで提供されるアフタヌーンティーは、まさに桃づくし。下段には、「桃のスコーン」「紅茶のスコーン」「葛白桃（くずはくとう）」「チーズボール」。中段には、「桃のタルト」「白桃のショートケーキ」「ヨーグルトムース 白桃のジュレ 赤桃のソース」などが並びます。
桃好きにはたまらない、ジューシーで爽やかなおいしさを存分に満喫できます。
筆者のイチオシは、上段にある「桃とヴェルヴェーヌ『ピーチティー』仕立てアーモンドの香り」でした！
桃のコンポートと桃のシャーベットに、食べる直前でアーモンドの風味が香ばしいアングレーズソースをかけていただきます。大きくごろっと入っている桃を主役に、異なる食感と風味が絶妙に絡み合い、この一品だけでも満足できるリッチなおいしさです。
ほかにも「ブリニ サーモン・イクラのせ」「モッツァレラムース 桃と生ハムのヴェリーヌ」「ベーコンとインカのめざめのピッツァ」などのセイボリー（甘くない軽食）も充実しています。
ドリンクは紅茶、ハーブティー、ビネガードリンク、コーヒーなど10種類のなかから、好きなだけおかわりすることが可能です。
また、ホテル最上階の43階という立地も魅力の1つ。地上150mの絶景を見ながらのアフタヌーンティーだからこそ、いつもの日常から離れた特別な時間になることでしょう。隣接している東京ドームシティーで、遊んでから帰るのもいいかも！
■東京ドームホテル 「ピーチアフタヌーンティー」
時間：15:00 〜18:00（2時間制／ L.O. 17:00）
料金：6300円
期間：2025年6月24日（火）〜8月31日（日）
【店舗情報】
東京ドームホテル スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」
東京都文京区後楽1-3-61 43階
TEL：03-5805-2237（受付時間10:00〜19:00）
続いて紹介するのは、新宿にある京王プラザホテルで開催中の「アフタヌーンティー 〜夏祭り〜」です。りんご飴やヨーヨー、焼きトウモロコシ、ラムネ、たこ焼きなど、夏祭りをイメージして作られた特別メニューを味わうことができます。
3段スタンドの下段には、「焼きトウモロコシとポテトのサラダ」「エビとキュウリのライスペーパー巻き」「ベーコン・レタス・トマトのサンドイッチ」などのおかず系のセイボリーがセット。
中段には、「イチゴのフレジェ」「ミニワッフル」「たこ焼きに見立てたシュークリーム」などのスイーツが並んでいます。
上段は、夏らしい涼しげなラインアップが目をひきます。「リンゴと洋梨ムースのりんご飴風」「ラムネとミント風味のグラスゼリー」「レモンクリームをサンドしたヨーヨーマカロン」といった、ほかのアフタヌーンティーにはない珍しい品がズラリ！
味はさすがホテルクオリティー。ラムネのひんやりスッキリとした風味や、リンゴのフルーティーなおいしさは、大人も納得できる上品な味わいです。
ドリンクは約30種類。ラムネを使ったスッキリしたアイスティーや、2層になっているサマーアップルアイスティーなど、夏ならではのひんやり楽しめるアイスドリンクが充実しています。
もちろんホットティーやカフェラテ、コーヒーも時間内であれば好きなだけ注文できます。
また、新宿の一等地から都心を見渡すことができるビューも魅力。地上160ｍ、45階にある高層階から新宿御苑や丸の内、天気が良ければスカイツリーが見えます。ゆったりとしたお席で、のんびりとした時間をぜひ満喫してください。
■京王プラザホテル 「アフタヌーンティー 〜夏祭り〜」
時間：3時間制／ 予約は平日14:00〜15:00入店のみ、土日祝13:00〜15:00入店のみ
料金：6300円（平日のみ・乾杯スパークリングなし）、6900円（乾杯スパークリング付）
期間：2025年8月1日（金）〜8月31日（日）
【店舗情報】
京王プラザホテル スカイラウンジ＜オーロラ＞
東京都新宿区西新宿2-2-1 本館45階
TEL：03-5322-8151
最後にご紹介するのは、ホテル椿山荘東京で開催中の「サマーハニーアフタヌーンティー」です。
テーマは「はちみつとスパイス」。はちみつのやさしい甘みに、ジンジャー、シナモン、ブラックペッパー、ケイジャンなどの多彩なスパイスが随所に使用された、今しか味わえない限定アフタヌーンティーです。
3段スタンドの下段には、「海老のタルト ケイジャン風味」「かぼちゃのパンナコッタ」「チリコンカン・トルティーヤ」「クロッフルサンドウィッチ」などのセイボリーが並んでいます。
中段には、「キャラメルスパイススコーン」「はちみつレモンスコーン」「プレーンスコーン」の3種類。クロテッドクリーム、ジンジャーのクロテッドクリーム、オレンジマーマレードのジャムをお好みでつけながらいただきます。
プレーンスコーンはアフタヌーンティー当初から不動の人気を誇るメニューで、外はサクッと中はしっとり。バターの香ばしさとのバランスは絶品です。
上段には、かわいらしいハチのモチーフのスイーツが！ ココナッツとはちみつのムースの上に、ハチの姿をしているパインジュレが乗っています。
ほかにも、ハチの巣をイメージしたホワイトチョコがトッピングされたムース「ブラッドオレンジとはちみつジンジャー」や、「はちみつとチーズのブラックペッパータルト」「はちみつとシナモンのバターサンド」などが並んでいます。
はちみつの甘さだけでなく、スパイシーな風味も感じられる絶妙なバランスのアフタヌーンティー。くどくない甘さだからこそ、最後まで飽きずに堪能できます。
飲み物は、シーズナルティーのホワイトピーチや、ドライフラワーがぜいたくに使われたフラワーブーケのハーブティーなど約20種類。
冷たいアイスティーの後は温かいクラシックティーを楽しんだりと、好きなだけおかわりができるのもアフタヌーンティーならではのうれしさ。
ホテル椿山荘東京といえば、都心とは思えないほど広々とした庭園も見どころです。ラグジュアリーなお席でお庭を眺めながらゆったりと過ごせて、本当にリラックスできます。夏の思い出に、優雅な時間をぜひ過ごしてください。
■ ホテル椿山荘東京「サマーハニーアフタヌーンティー」
時間：12:00〜17:30（予約は、12:00〜、12:30〜、15:00〜、15:30〜のいずれかで2時間制）
料金：WEB予約7500円、電話予約8500円 ※料金は消費税を含みますが、別途サービス料（15％）を申し受けます
期間：2025年7月1日（火）〜8月31日（日）
【店舗情報】
ホテル椿山荘東京 ル・ジャルダン（ロビーラウンジ）
東京都文京区関口2-10-8 ホテル棟3階
TEL：03-3943-5489
いかがでしたか。ホテルのアフタヌーンティーなら、日常の疲れを吹き飛ばせるようなリッチなひとときを過ごせること間違いなし。自分へのご褒美はもちろん、友人とのゆったりとした時間を過ごしてみてください。
※ご紹介したアフタヌーンティーは、全て2025年8月31日までの期間限定です
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
