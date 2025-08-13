ホテルニューオータニの「夏限定カクテル」で大人の”涼”体験を♡

都心にいながらリゾート気分を味わいたいなら、ホテルニューオータニ「バーカプリ」へ。2025年夏限定の『サマーカクテルコレクション』では、スイカやパッションフルーツ、パイナップルなど旬の果実をふんだんに使った3種のカクテルが登場します。洗練された空間で、心も体もひんやり癒される至福のひとときをお過ごしください♡

地中海の風を感じる大人の空間

ホテルニューオータニ（東京）の「バーカプリ」は、イタリア・カプリ島をモチーフにしたメインバー。

アーティスティックな内装と落ち着いたピアノの音色が、都会の喧騒を忘れさせる上質なひとときを演出してくれます。絵画に囲まれた地中海風の空間で、大切な人との会話も自然と深まりそう。

お仕事終わりのクールダウンにもぴったりの隠れ家です。

夏の果実を堪能♡魅惑の3種カクテル

パッショナル モヒート

ミントとパッションフルーツが爽やかに弾ける「パッショナル モヒート」。

ウォーターメロン マルガリータ

スイカ×ベルガモットの上品な香りが広がる「ウォーターメロン マルガリータ」。

リフレッシング マタドール

そして、パイナップルとシトラスが重なり合う「リフレッシング マタドール」。

今回登場するのは、夏の果実を惜しみなく使ったカクテル3種。いずれもノンアルコール対応で、お酒が苦手な方も安心です♡

ノンアルも楽しめる♡大人の夜時間

価格：各3,800円※全てサービス料別。ノンアルコールでもご注文可

「バーカプリ」では、すべてのカクテルがノンアルコールでも楽しめるのが嬉しいポイント。お酒を控えている方や、少しだけ味わいたい方にもぴったりのアレンジが用意されています。

華やかな見た目と果実の風味はそのままに、どんなライフスタイルの方でも気軽にサマーカクテルの世界に浸れます。夜のひとときを心地よく彩る新しい選択肢です。

期間：2025年9月15日(月・祝)まで

この夏、心ほどける夜を「カプリ」で

夏の夜、心と体を癒す場所を探しているなら、ホテルニューオータニの「バーカプリ」へ。旬の果実が奏でる香りと味わい、落ち着いた空間、美しいアートと音楽。

すべてが大人のために用意された贅沢な時間です。ノンアルコールでも楽しめる工夫もうれしいポイント。この夏は「バーカプリ」で、自分だけの特別なナイトタイムを過ごしてみてください。