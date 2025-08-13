Amazfitの新しいスマートウォッチ「Balance 2」や「Active 2 Square」、スマートバンド「Helio Strap」を一気に試す【レビュー】
|Amazfit Balance 2やAmazfit Active 2 Square、Amazfit Helio Strapをまとめてレビュー！
スマートウォッチでコスパの良いブランドとしてZepp Healthが展開する「Amazfit（アマズフィット）」があります。これまでにもさまざまな製品が発売され、性能が高く、価格もリーズナブルでコストパフォーマンスの高いモデルがリリースされています。そんなAmazfitの新モデルとして「Amazfit Balance 2」および「Amazfit Active 2 Square」、「Amazfit Helio Strap」が日本でも2025年6月24日（火）に発売されました。
それぞれ性能や機能、デザインに特徴があり、用途に合わせて選択しやすくなっていますが、今回、そんなAmazfit Balance 2およびAmazfit Active 2 Square、Amazfit Helio StrapをZepp Healthよりご提供いただき、それぞれ実際に試してみましたのでその模様を紹介したいと思います。
Amazfit Balance 2およびAmazfit Active 2 Square、Amazfit Helio Strapのパッケージ（箱）
Amazfit Balance 2はフラッグシップとなるハイエンドモデルでゴルフやダイビングに対応しており、Amazfit Active 2 Squareはミドルレンジで洗練されたデザインながらもハイエンドモデル並みの機能を搭載し、Amazfit Helio Strapはアスリートなど向けにディスプレイレスで高精度のトラッキング取得機能を搭載したエントリーモデルとなっています。
中でもAmazfit Balance 2はAmazfit史上初のゴルフ機能搭載したフラッグシップモデルで、ワークアウト用スマートウォッチとして人気の高いAmazfitがパワーアップしました。新機能のゴルフモードは約4万コースのゴルフマップ（日本のゴルフ場は2349コース、カバー率は99％以上）がダウンロード可能です。
Amazfit Balance 2
Amazfit Balance 2のゴルフ機能
仕様は約1.5インチHD（480×480ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約323ppi）やサファイアガラススクリーン、アルミニウム合金フレーム、繊維強化樹脂ケース、最大21日間のロングバッテリー（658mAh）、10ATMの防水性能、水深45mまでのダイビング認定、ミリタリーグレードの耐久性（MIL-STD-810G-2014）、6衛星測位システム（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC）などとなっています。
また方向転換を示すオフラインマップ機能や音声操作システム「Zepp Flow」も搭載しているほか、ビジネス活用として音声メモ録音機能（32GBの内蔵メモリー）で確実な録音対応のAI議事録作成ツール「Google Notebook LM」と連携で文字起こし・翻訳・要約が可能で、Bluetooth通話にも対応しています。
このようにフラッグシップモデルとして高性能なスマートウォッチとなっており、ワークアウトだけでなく、従来のフラッグシップモデルAmazfit T-Rex3と比べると、ゴルフ機能やダイビングモード、Bluetooth通話を新たに搭載しています。なお、サイズは約47.4×47.4×12.3mm（心拍ベース除く、心拍ベース含むと約12.5mm）、質量は約60g（バンド含む）で、カラーはブラック（ラバのシリコンバンドが付属）の1色展開です。
Amazfit Balance 2のオフラインマップ機能
一方、Amazfit Active 2 Squareは小型軽量な四角い形状の約1.75インチHD（390×450ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約341ppi）を搭載し、輝度2000nitで屋外でも見やすく、質量が約42g（バンド含む）となっており、デザインが洗練されています。また本体はステンレススチール製で、サファイアガラスとレザーベルトが用意されており、日常でファッショナブルに利用したい人にオススメです。
Amazfit Active 2 Square
Amazfit Active 2 Squareは軽量小型デザイン
機能もハイエンド並みの機能を搭載しており、160種以上のワークアウトモードに対応、10日間のロングバッテリー搭載、健康や運動状態を確認できる無料のZeppアプリに対応し、方向転換を示すオフラインマップ機能、音声操作システムのZepp Flow、音声メッセージ回答機能を搭載しています。
Amazfit Active 2 Squareの音声操作システムZepp Flow
Amazfit Active 2 Squareのオフラインマップ機能
最後にAmazfit Helio Strapはディスプレイを搭載しておらず、トラッキングに特化し、質量が20g（本体14g、バンド6g）と軽量なストラップ型ウェアラブル端末で、主にスマートバンドとして利用します。高精度の心拍トラッキング、最大10日間のロングバッテリー、サブスクリプション不要のコア機能、24時間のリカバリートラッキング、5つのスポーツを自動認識、Amazfitスマートウォッチとの互換性があります。
ディスプレイがありませんが、他のスマートウォッチと同様にZeppアプリと同期することによって各種データをスマートフォン（スマホ）にて閲覧することができます。Zeppアプリには「Bio Charge」という新しい指標が追加されており、毎日の健康状態を簡単に確認することができます。またAmazfitのアクティビティー（活動量）や健康といったデータの取得に関しては他社と比較しても正確に取得できており、3機種ともに遜色なく取得できました。
Amazfit Helio Strap
Zeppアプリでデータ閲覧例
フラッグシップモデルのAmazfit Balance 2はゴルフ機能を搭載などアウトドア活用が強化され、Amazfit Active 2 Squareは軽量で洗練されたデザインながらもオフラインマップやAIなどフラッグシップモデル並みの機能を搭載し、Amazfit Helio Strapは軽量ストラップで装着しているだけでデータが取得できてアプリでデータ閲覧ができます。そのため、1人ひとりのニーズに合わせて3機種を選択できるAmazfitはオススメできると感じました。
左からAmazfit Balance 2、Amazfit Active 2 Square、Amazfit Helio Strap
Amazfit Balance 2 スマートウォッチ マルチスポーツ対応 サファイアガラス ゴルフ機能搭載 21日間ロングバッテリー AIによる音声操作と睡眠/運動管理 オフラインマップ GPS内蔵 ナビゲーション 170種類のスポーツモード iPhone Android対応 健康管理 通話機能 心拍数 ストレス アプリ通知 気圧高度計
Amazfit
Amazfit Active 2 Square スマートウォッチ 2000nit高輝度 GPS内蔵 オフラインマップ AIによる音声操作と睡眠/運動管理 心拍 健康管理 160+スポーツモード ナビゲーション ルートインポート 10日間バッテリー持続 iphone/android対応 スクエア型
Amazfit
Amazfit Helio Strap リストバンド型 フィットネスデータの追跡 心拍数や睡眠データの追跡 10日間のバッテリー持続 27個のスポーツモード 筋力トレーニング HYROX対応 Android & iPhone対応
Amazfit
記事執筆：伊藤浩一
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Amazfit 関連記事一覧 - S-MAX
・Amazfit Balance２・Amazfit Active 2 Square・Amazfit Helio Strap日本上陸！ | Zepp Health Corporationのプレスリリース
・Amazfit Balance 2 - Amazfit｜日本公式オンラインストア
・Amazfit Active 2 Square - Amazfit｜日本公式オンラインストア
・Amazfit Helio Strap - Amazfit｜日本公式オンラインストア