ヒルトン東京お台場で味わう♡秋の恵み＆シャインマスカットの誘惑

食欲の秋、心ときめくグルメの季節が到来しました♡ヒルトン東京お台場の「シースケープ テラス・ダイニング」では、2025年9月1日（月）から11月16日（日）まで、「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」を開催。秋鮭やきのこ、シャインマスカットなど、旬の食材をたっぷり使った華やかなメニューが勢ぞろい。五感を満たすビュッフェで、秋の訪れを堪能してみませんか？

秋の味覚をたっぷりと堪能♡

「豊穣の秋」をテーマに、旬の食材がビュッフェを彩ります。

注目は、香り豊かな「秋鮭の朴葉焼き 柚子味噌風味」や、さんまとズッキーニが色鮮やかな「さんまのピッツァイオーラ風オーブン焼き（ディナー限定）」。

さらに、「ジャンボなめこのカルタファータ包み」や「ハッセルバックスイートポテト」など、目にも美味しい料理が並びます。

ライブステーションでは、「鱸と香港醤油ソース（ねぎ油仕上げ）」や「ローストビーフのポルケッタ風（土日祝限定）」が登場。

サーモンフレンチキャビア丼や、「タッカルビ風 ベーコンとキムチのピザ」など、発酵食品やスーパーフードを取り入れたヘルシーなメニューも充実しています。

シャインマスカットスイーツにうっとり♡

山梨県から直送されたシャインマスカットを贅沢に使ったスイーツは、見た目も味わいもまるで宝石。

ランチ・ディナーでは「タルト」「ショートケーキ」「テリーヌ（ディナー限定）」が並びます。

さらに「洋ナシムース（ディナー限定）」「かぼちゃプリン」、そして「栗・さつまいも・紫芋」の3種を食べ比べできる贅沢なモンブランもラインアップ♡

また、土日祝の15:30～17:00には「シャインマスカットスイーツビュッフェ（大人3,500円）」を実施。

秋フルーツをふんだんに使ったスイーツのほか、数種のセイボリーも楽しめる、女子会や休日のご褒美にぴったりの内容です♪

秋のごちそうを、ヒルトン東京お台場で♡

美しい東京湾の景色とともに、ヒルトン東京お台場が贈る秋の味覚の饗宴。

「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」は、ランチ・ディナーともに90分制で、平日・土日祝で料金が異なります（ランチは大人6,200円～、ディナーは7,500円～）。

おいしい旬の味と華やかなスイーツを堪能しながら、心も体も満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？ご予約はお早めに♪