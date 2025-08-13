「たべっ子どうぶつ」×「コンバース」がコラボ！ 親子コーデが楽しめるファミリーペアコレクション
「コンバース」は、8月22日（金）から、ロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」とコラボレーションしたファミリーペアコレクションを、公式オンラインショップなどで順次発売する。
【写真】ビスケットモチーフがかわいい！ コレクション一覧
■遊び心あふれるデザイン
今回発売されるのは、ギンビスが手がける国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」と、「コンバース」のアイコン「ALL STAR」が出会った、遊び心あふれるスペシャルなコレクション。
「ALL STAR HI／TABEKKO DOUBUTSU」は、パッケージでおなじみのどうぶつさんを、左右の外腰にプリント。ブラックのアッパーにどうぶつさんが映えるデザインで、タンには「ALL STAR」と「たべっ子どうぶつ」のオリジナル織ネームを配置している。
また、ナチュラルなオフホワイトを基調に、ビスケットのイメージをディテールで表現した「ALL STAR BS SLIP OX／TABEKKO DOUBUTSU」が登場。スリップタイプでも紐でも履ける2WAY仕様となっており、アウトソールのビスケットモチーフがポイントだ。
さらに、親子でリンクコーデが楽しめるモデルが展開されるほか、キッズ＆ベビー向けのキュートな柄を施したシューズも勢ぞろい。いずれも、「たべっ子どうぶつ」のパッケージデザインを落とし込んだコラボオリジナルカートンで提供される。
【写真】ビスケットモチーフがかわいい！ コレクション一覧
■遊び心あふれるデザイン
今回発売されるのは、ギンビスが手がける国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」と、「コンバース」のアイコン「ALL STAR」が出会った、遊び心あふれるスペシャルなコレクション。
また、ナチュラルなオフホワイトを基調に、ビスケットのイメージをディテールで表現した「ALL STAR BS SLIP OX／TABEKKO DOUBUTSU」が登場。スリップタイプでも紐でも履ける2WAY仕様となっており、アウトソールのビスケットモチーフがポイントだ。
さらに、親子でリンクコーデが楽しめるモデルが展開されるほか、キッズ＆ベビー向けのキュートな柄を施したシューズも勢ぞろい。いずれも、「たべっ子どうぶつ」のパッケージデザインを落とし込んだコラボオリジナルカートンで提供される。