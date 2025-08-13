「ALL STAR HI／TABEKKO DOUBUTSU」（税込 9900円）

　「コンバース」は、8月22日（金）から、ロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」とコラボレーションしたファミリーペアコレクションを、公式オンラインショップなどで順次発売する。

■遊び心あふれるデザイン

　今回発売されるのは、ギンビスが手がける国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」と、「コンバース」のアイコン「ALL STAR」が出会った、遊び心あふれるスペシャルなコレクション。

　「ALL STAR HI／TABEKKO DOUBUTSU」は、パッケージでおなじみのどうぶつさんを、左右の外腰にプリント。ブラックのアッパーにどうぶつさんが映えるデザインで、タンには「ALL STAR」と「たべっ子どうぶつ」のオリジナル織ネームを配置している。

　また、ナチュラルなオフホワイトを基調に、ビスケットのイメージをディテールで表現した「ALL STAR BS SLIP OX／TABEKKO DOUBUTSU」が登場。スリップタイプでも紐でも履ける2WAY仕様となっており、アウトソールのビスケットモチーフがポイントだ。

　さらに、親子でリンクコーデが楽しめるモデルが展開されるほか、キッズ＆ベビー向けのキュートな柄を施したシューズも勢ぞろい。いずれも、「たべっ子どうぶつ」のパッケージデザインを落とし込んだコラボオリジナルカートンで提供される。