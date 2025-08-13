「コメント カッコ良い!!」18年以来のガンバ復帰が決定！ イングランド帰りの28歳DFに期待の声「まさか再び会えるとは」「楽しみすぎる」
ガンバ大阪は８月13日、イングランド２部のシェフィールド・ウェンズデーからDF初瀬亮を完全移籍で獲得したと発表した。
2018シーズン以来、約７年ぶりにG大阪に復帰する28歳は、クラブの公式サイトで以下の通りコメントした。
「こんにちは！初瀬亮です。約７年ぶりにガンバに帰ることを決断しました。神戸に移籍した当時は、色々な葛藤の中、成長した姿を届けたいという想いを持ってガンバから離れ頑張る決断しました。
海外でまだやる選択肢もありましたが、ガンバから自分を強く必要として頂き、日本一、アジアNo.１を獲得し、もう１度、強いガンバを取り戻すために戻る決意をしました。今まで積み上げてきたものを、練習からガンバのために全てを出し切ります。満員のパナスタでプレーできる日を楽しみにしています！」
ヴィッセル神戸では、J１リーグ２連覇に貢献した実力者の加入を伝えたG大阪の公式Xには、以下のような声が寄せられた。
「お帰り〜」
「最高の拍手で迎えます」
「チームを活性化させてくれることを期待しています」
「ガンバを引っ張っていける存在へとなってください！」
「感謝しかない！初瀬ありがとう」
「勝者のメンタリティを今のガンバへ還元してくれ」
「超絶大活躍を大いに期待してます！」
「コメント カッコ良い!!」
「まさか再び会えるとは」
「楽しみすぎる！」
抜群のキック精度が武器のSBに、ファン・サポーターが期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
