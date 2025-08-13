◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0広島(13日、マツダスタジアム)

阪神は広島との接戦を制し、マジックを1つ減らしました。

前日は投手陣が広島に9失点し敗戦していた阪神でしたが、この日は先発の郄橋遥人投手が躍動。前半5回をノーヒットピッチングで完璧に抑えると、7回をわずか69球で被安打4、6奪三振、無失点と好投しました。

打線は2回まで広島・大瀬良大地投手の前に無安打に抑えられました。しかし3回、広島の連続エラーでノーアウト2、3塁のチャンスを作り、中野拓夢選手の犠牲フライで先制に成功。さらに大瀬良投手の暴投の間に追加点をあげ、無安打のまま2点を先取しました。

試合はそのまま両チーム無得点のまま終盤まで進行。阪神は8回裏から2番手の及川雅貴投手が登板して、3者凡退で無失点で抑えました。そして9回裏には石井大智投手を投入し、1番からの好打順を迎えた広島打線を抑えて完封リレーで逃げ切りました。

勝った阪神は貯金を24に伸ばしました。試合終了時点での優勝マジックは、前日から1つ減って「27」となりました。