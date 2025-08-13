八重山地方に発表していた波浪警報を注意報に切り替えました。引き続き、１４日昼前にかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。また、強風や落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

強い台風第１１号は、１３日１５時には台湾の北緯２３度００分、東経１２０度３５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側４４０キロ以内と西側３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風第１１号は、台湾付近を西北西へ進む見込みです。



［波の予想］

１３日に予想される波の高さ

石垣島地方 ５メートル うねりを伴う

与那国島地方 ５メートル うねりを伴う

１４日に予想される波の高さ

石垣島地方 ３メートル うねりを伴う

与那国島地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

石垣島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）

与那国島地方 南東の風 １７メートル （３０メートル）



［防災事項］

八重山地方の沿岸の海域では、うねりを伴いしけており、しけや波の高い状態は１４日昼前にかけて続く見込みです。うねりを伴った高波に十分注意してください。

１３日は、南東の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。また、１４日明け方にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

