ニューストップ > ライフ総合ニュース > 高野山で「ろうそくまつり」 先祖供養のともしび10万本 高野山で「ろうそくまつり」 先祖供養のともしび10万本 高野山で「ろうそくまつり」 先祖供養のともしび10万本 2025年8月13日 20時39分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 高野山奥之院で行われた「ろうそくまつり」＝13日夜、和歌山県高野町 和歌山県高野町の高野山奥之院で13日、先祖や無縁仏を供養する夏の風物詩「ろうそくまつり」が行われた。約2キロの参道が約10万本の灯で照らされ、幽玄な空間に。 訪れた人たちは、中世以来途絶えることなく守られてきたと伝わる燈籠堂の「消えずの火」の種火をろうそくに点火し、手を合わせて参拝。参道には「奥之院の大杉林」と言われる高さ50メートル級の木立がそびえ、約20万基の墓碑や供養塔が並んでいる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 4日連続の「徹夜おどり」始まる 無形文化遺産、岐阜・郡上踊 「私も一緒に行く」インド一人旅に会社の先輩がついてきた→帰国後、関係に異変が…ネット「24時間一緒は大変」 【写真】スーパーの鮮魚パックから見つかったカブトガニ 19年