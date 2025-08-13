高野山奥之院で行われた「ろうそくまつり」＝13日夜、和歌山県高野町

和歌山県高野町の高野山奥之院で13日、先祖や無縁仏を供養する夏の風物詩「ろうそくまつり」が行われた。約2キロの参道が約10万本の灯で照らされ、幽玄な空間に。

訪れた人たちは、中世以来途絶えることなく守られてきたと伝わる燈籠堂の「消えずの火」の種火をろうそくに点火し、手を合わせて参拝。参道には「奥之院の大杉林」と言われる高さ50メートル級の木立がそびえ、約20万基の墓碑や供養塔が並んでいる。