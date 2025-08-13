バレーボール女子日本代表が１３日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで報道陣に合宿を公開した。棒を使ったストレッチやバランス練習、さまざまなフォーメーションを試す実戦形式の練習など約２時間半みっちり汗を流した。

全体練習終了後、ドイツリーグ１部・ドレスナーＳＣへレンタル移籍する秋本美空（１８）は、さらにサーブ練習を実施。１日５０本のノルマをフェルハト・アクバシュ監督から厳命されているが、この日は「調子がよかった」と半分の２５本で終了した。コツもつかんだようで「トスを高くして、最後の踏み込みの２歩を力強くする。上からダダンッって（感じ）」と笑顔で明かした。

国際大会デビューを果たしたネーションズリーグはブラジルに敗れ、準決勝で敗退。初出場の世界選手権（８月２２日〜９月７日、タイ）では、母・大友愛さんが出場して銅メダルを獲得した２０１０年大会以来の表彰台を狙う。１８日に１９歳を迎えるホープは「憧れる選手になりたい」と代表の責任感をにじませつつ、「みんなでメダルを取りたい」と闘志を燃やした。