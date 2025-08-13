明日8月14日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「夏の特別編 真夏の海上税関SP」。木村昴が演じる監視官“オクトパス木村”をはじめ、高田夏帆と田中美久扮する職員たちが、海港取締部門のエキスパートとして密輸を企む「悪」と対峙する。

2本立ての1本目は、漁船なのに漁をしている気配がない怪しい船がターゲット。停泊している位置も不自然だったため、刺激しないように接近し、近くの港まで先導して船内の調査を開始する。荷物は漁をする道具や飲み物。特に何かを隠している感じではないが、漁船の大きさに比べて漁網が大きかったり、乗組員の数を考えると飲み物が極端に少なかったり、不審な点が全くないとは言えない。実は、この漁船では日本にとってものすごく貴重なあるものを海外に持ち出そうとしていたのだが、オクトパス木村たちは見つけることができるのか？

レギュラー版の「突破税関」で木村たちと共演しているアン ミカがスタジオに初登場。「海は海で全然違う臨場感があってよかった。特にリアルな汗とか」と、前回の特別編に続いて真夏の海上ロケを乗り越えたキャストたちに賛辞を。

「突破劇」が進むにつれて木村の顔がどんどん黒くなっていく様が過酷な状況を物語っているが、生見愛瑠も「オクトパスさんとは別のレギュラー番組でご一緒しているんですけど、先月ぐらいに真っ黒になってめちゃくちゃヘロヘロになったオクトパスさんとお会いしたんです。これを撮っていたんだなと今気付きました(笑)」と驚きをみせる。

解答者全員が“突破”を目指す中、毎週水曜日 よる10時放送中の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」とのコラボ企画で「突破ドラマ」に出演し話題を呼んだ當真あみも積極的に参戦。「ドラマでのかるたシーンを撮り終えた後だったので、すごくやる気が出て全力でやらせてもらいました」と収録を振り返った當真は船のある部分に注目するが、かるたを誰よりも早く取るようにカッコよく突破することができるのか？

2本目では、着港予定の巨大な海外船に不正薬物積載の疑いが。オクトパス木村たちは出航までに残された6時間の中で、大きな船の中をくまなくチェック。船長を含め乗組員たち全員の挙動が怪しい中、木村はある違和感に気付く。しかし、確たる証拠が出てこないまま時間が過ぎていく。不正薬物や爆発物を検知する「TDS」でも反応が出たため、密輸品の捜索を進めるが…果たして？

當真は「6時間って結構長いかなと思ったんですけど、あれくらい船が広いとあっという間なんですね。ものすごくハラハラしました」と大興奮。アン ミカ、當真と同じくスタジオ初登場の白岩瑠姫（JO1）は乗組員の言動に注目し解答。見事“突破”なるか？