「モーニング娘。」の元リーダーで、今夏限りで芸能界を引退する道重さゆみ（36）が13日、自身のインスタグラムを更新し、ラストステージへ向けての思いをつづった。

14日に開催されるライブツアー千秋楽（東京・Zepp diverCity）で、22年あまりの芸能生活にピリオドを打つ。

最後のステージを前に、道重はピンクと白を基調としたセットで、ピンクの衣装とティアラを身に付けた。大きなクマのぬいぐるみを抱えたショットや、青空を見上げるバックショットなどを披露。「明日のZepp DiverCityでのライブ、よろしくお願いします」と、ファンに呼びかけた。

またストーリーズでは、花束を手にした写真とともに、「昨日はリハーサル最後で、いつもお世話になっているスタジオさんから花束をいただきました」と、花束の絵文字付きで報告。「ありがとうございました…！」と感謝をつづった。

03年のグループに加入し、人生の半分以上をステージで費やしてきた。ファンからも激励が届いているという。「マネージャーさんから事務所にたくさんのお手紙やプレゼントが届いていると聞きました」と報告し、「まだ私の手元にはきていないのですが、必ず受け取るね！！」と約束。「本当に、本当に、ありがとう！！」と、感謝を重ねた。

道重は今年1月、今夏をもって芸能界引退を表明。所属事務所の公式サイトでは、「一昨年末の“強迫性障害”との診断以降、仕事内容を制限しつつ可能な範囲で活動を続けてまいりましたが、本人とも相談を重ね今回の結論に至りました」などと報告した。