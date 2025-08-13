グループ魂から8月13日、約5年ぶりの新曲「来世は叶姉妹」が届けられた。既にライブでも披露されている同曲は、ラテンのテイストを取り入れたサウンドと“うまれかわったら 叶姉妹に入りたい”という歌詞がぶつかり合うナンバー。「チャーのフェンダー」「本田博太郎〜magical mystery UPAAAAAAAAA!!!!!〜」などの“人名ネタ”楽曲の最新バージョンだ。

同曲配信リリースに続いて、9月3日には「来世は叶姉妹」を含む全3曲のデジタル限定シングルをリリースする。また9月8日にはKT Zepp Yokohamaで対バンイベント＜未定 vol.1 グループ魂×THE KEBABS＞、9月10日にはZepp Hanedaで1年ぶりのワンマンライブ＜羽田で単発のバイト＞を開催することも決定しているなど、この夏、グループ魂が精力的だ。1995年の結成から今年で30年目を迎えたグループ魂の“今”について、暴動(G / 宮藤官九郎)、港カヲル(46歳 / 皆川猿時)に聞いた。

◆ ◆ ◆

■“恭子さん おっさん 美香さん”を思い付いたのかな

■ネタにしても怒られないんじゃないかなと思って（笑）

──新曲「来世は叶姉妹」がリリースされました。新曲のリリースは約5年ぶりなんですね。

暴動：そうなんですよ。

港：お待たせしすぎたかもしれません（笑）。

暴動：作ったのはだいぶ前なんですけどね。作り方はいつもと一緒で、俺が歌詞を書いて、それをメンバーに送って。曲を思い付いた人が形にして、カヲルさんは曲が出来てから呼ばれるという。

港：そうね。

暴動：「来世は叶姉妹」は石鹸さん(Dr / 三宅弘城)が作曲してくれました。

──ラテンのノリが感じられる楽曲ですが、それは暴動さんの指定ですか？

暴動：いや、ぜんぜん。自由に作ってもらったんですけど、どうやら「サンバが合うんじゃないか」と思ったみたいで。曲の展開もちゃんと考えてくれて、スタジオで合わせたときに、すぐ「いいんじゃない？」という感じでした。

▲暴動(G / 宮藤官九郎)

──暴動さんのギターカッティングも夏っぽさを感じます。スライドギターは遅刻さん(G / 富澤タク)ですか？

暴動：そうですね。遅刻さんは、自分で作曲した曲はものすごく積み重ねてデモを練り上げてくるんですけど、他のメンバーが作った曲のアレンジは当日考えることが多いんです。

港：他人の曲には情熱が持てないのかしら。

暴動：全てにおいて遅いんです（笑）。「来世は叶姉妹」のときは「俺はずっとカッティングしてるから、スライドはどう？」って言ったんですよ。あらかじめ考えてくれなくても、言ったことは全部やってくれるので。遅刻がアレンジした曲は演奏が難しいから、それはそれで困るんですけど。デモで作り込んでも、実際に演奏するとどうしてもクオリティが落ちちゃって。遅刻は何とかクオリティを戻そうとするんだけど、「レコーディングで弾けたとしても、ライブではできないよ」って思いながらやってます（笑）。あと、遅刻はギターをいっぱい持ってきますね、レコーディングスタジオに。

港：それは何なの？ 自慢？

暴動：いっぱい持ってこないとテンション上がらないんだろうね。たぶんヴィンテージなサウンドが好きで、渋いギターやアンプを持って来るんだけど、結局ほとんど使わずに持って帰る。バカなことしか歌ってないバンドには合わないからね、申し訳ないなと思ってます。

──ははは。カヲルさんは「来世は叶姉妹」についてどう感じてますか？

港：いい曲だよね。僕の家族がね、叶姉妹さんのポッドキャストが好きで、前から「面白い」って言ってたのよ。なので「グループ魂の新曲のタイトルは「来世は叶姉妹」だぞ」って教えたら、すっごく喜んでました。暴動くん、ありがとうね。

暴動：よかったです（笑）。

港：そもそもなんで叶姉妹だったの？

暴動：たぶん“恭子さん おっさん 美香さん”を思い付いたのかな。

港：なぬ？

暴動：あとは“うまれかわったら 叶姉妹に入りたい うまれかわって 叶姉妹に加入したい”あたりで「曲にできるかも」と思った気がします。

港：あらあら（笑）。接点はなかったの？

暴動：何にもないけど、なんとなくネタにしても怒られないんじゃないかなと思って（笑）。

──ステージで披露するときは、荒川良々さんが叶姉妹のコスプレを披露していて。しかも体の左側が美香さん、右側が恭子さんの一人二役という。

暴動：そうですね。あのネタを思い付いたときに「ライブでやれるな」と思ったので。

港：面白いよねえ。なんか堂々としてるんだよな（笑）。

暴動：そうだね（笑）。演奏的にはかなり難易度が高いんですよ、我々には。勢いでガーッとやれない感じだったから「どうしようかな」と思ってたんだけど、荒川くんにコスプレしてもらって、コントを交えたらやれるなと。いくらカッコいい曲でも、ネタとリンクしないとライブでやりづらいので。

▲氣志團 × グループ魂 対バンライブ＜三宅ロックフェスティバルvol.6 〜偏差値15で渋谷を制圧！〜＞2025年2月19日＠東京・Spotify O-EAST

──「職務質問」もそうですよね。“ミニスカポリスのコスプレで踊る”というパフォーマンスによってライブの定番曲になってて。

暴動：ミニスカポリスじゃないけど（笑）。

港：去年の＜バイト募集＞ (ワンマンライブ＜グループ魂(再)の、アルバイト募集！＞9月18日＠東京・Zepp DiverCity／9月25日＠大阪・なんばHatch)でも「職務質問」をやったんだけど、バイト君の役で出てくれた宍戸美和公の踊りがすごかったんですよ。

暴動：あれは完璧だったね。

港：しかも松尾スズキさんも踊ってくれて。素晴らしかったですよ。

■“そして老いが勝った”という歌詞も面白いよね

■結局負けちゃうっていう（笑）

──グループ魂はこれまでにも“人名”をタイトルにした楽曲をたくさん作ってきました。

暴動：いちばん最初は「竹内力」ですね。ギターのリフと“力！力！竹内力”がハマったのがきっかけなんですけど、こんなにたくさん人名シリーズをやることになるとは思わなかった（笑）。アルバム『20名』なんて、20曲ぜんぶ人の名前ですから。

港カヲル：「ラーメン二郎」も入ってるけどね。

暴動：我ながら良く出来てるなと思うのはやっぱり「チャーのフェンダー」ですね。……今思い出したけど、曲を作る前にCharさんに手紙を書いたんですよ。

港カヲル：へー、そうなの？

暴動：グループ魂の知名度もなかったし、「チャーさんの名前を曲名に使わせてください」って言ってもよくわからないだろうから、ここは手紙を書いたほうがいいかなと思って。快諾いただいて、ありがたかったです。

──2020年にはCharさんがMV (「チャーのフェンダー (Char入り)」)に登場しました。

暴動：すごいですよね。Charさん、ご自分のライブでも演奏してくれてるんですよ。

港：還暦記念の武道館ライブ(2015年6月に行われたライブイベント＜-The 六十th Anniv.- “ROCK十” CHAR LIVE IN 日本武道館＞)でもやってたね。

暴動：そうそう。冗談が通じる人でよかった（笑）。

港：ホントだね。グループ魂に話を戻すと、「さかなクン」もよくライブでやってるよね。

暴動：「さかなクン」も難しくて、なかなか演奏できなかったんだよね。時間かかったけど、なんとかやれるようになりました。あとね「欧陽菲菲」は演奏しやすいんですよ、1番と2番が同じ歌詞だから。横山剣さんに書いてもらったんですけど、すごく助かってます（笑）。

▲港カヲル(46歳 / 皆川猿時)

──9月3日には「来世は叶姉妹」を含む全3曲のデジタル限定シングルがリリースされます。2曲目の「介護ME！」は“老い”をテーマにしたパンクチューンです。

暴動：「介護ME！」の作曲は遅刻ですね。どちらかというとこっちのほうがシングル(表題曲)のつもりだったんですよ、俺としては。まさにメンバーが今感じていることというか。“パスワード、もうちょっと簡単にしてくれない？”とか“ガイダンスの音声がむかつく”とか、我々が歌うべき怒りはそういうことだろうなと（笑）。

港：“そして老いが勝った”という歌詞も面白いよね。結局負けちゃうっていう（笑）。

暴動：そりゃそうだよ。この前、駐車場から車を出そうとしたら、駐車券が見つからなくて。「どうしたらいいんですか？」って係員のおじさんに聞いたら、「問い合わせの電話番号に連絡してください」と言われて。そうしたらやっぱり音声ガイダンスですよ。

港：だよね〜。

暴動：そのうちどんどん車が後ろに並んじゃって。なんとか車を出せたからよかったけど、ホントね、生きるのって大変ですよ。便利になるのはいいんだけど、みんながみんな適応できると思うなよ！というのが「介護ME！」ですね。みんな涼しい顔してやり過ごしてるけど、どうしてんのかな。

港：ホルモンのバランスもおかしくなっちゃってんだろうね、もうね、すぐイライラしちゃう。蚊に食われて「なんで顔を食うかな、バカヤロー！」って怒り狂ってたら、子どもに「そんなことで怒ってもしょうがないでしょ」ってなだめられて（笑）。

暴動：ホットフラッシュかな。

港：なんだろうね。こんなはずじゃなかったのに。

暴動：“こんなはずじゃなかった”ってよく思うよね。ウチの劇団(大人計画)の女優さんもしゃべると止まらないしね（笑）。思ったこと一方的に全部喋り倒して、こっちの番かと思ったら「まだ電車あるから帰るわ！」って。伊勢志摩さんですけど。

港：はははは！

暴動：我々も50代半ばになってますし、なんなら60代のメンバーもいますけど、だからってまともなことを歌うと思うなよ！って言いたい（笑）。僕らより年上のアーティストのなかには、理想的な年の取り方をして、深い歌を歌ってる人もいるじゃないですか。グループ魂はぜんぜん違う（笑）。

──いやいや、「介護ME！」の“アイ・フォート・ザ・老(ロウ)”なんて最高じゃないですか。ザ・クラッシュの「I FOUGHT THE LAW」への返答と言いますか、パンクバンドも老いと戦ってるんだ！っていう。

暴動：ザ・セックス・ピストルズの再結成にジョン・ライドンが参加してないのはビックリしましたけど（笑）。

──そして3曲目の「元気を出して声出して勇気を出してケツ出して」は暴動さんの作詞 作曲。メンバー全員で歌うパワーソングですね。

暴動：Aメロとサビしかない曲だから、初めてライブで聴いた人もすぐ歌えるかなと思って。歌詞は“年を取った中2”ですね（笑）。“カッコつけたいヤツは金出して カッコ悪くていいならケツ出して”はいい歌詞だなって、自分でもちょっと思ってます。

──ジョン・レノンの有名なMC「貧乏な人は拍手をしてください。お金持ちの人は宝石を鳴らしてください」を思い出しました（笑）。“3時ごろから そわそわ 4時過ぎたら 乾杯だ 7時に眠くなっちゃって 2時に起きちゃうの”もインパクトありますけど、これも実感ですか？

暴動：そうです（笑）。夜の2時なのか昼の2時なのか、わからなくなるんですよ。

港：あるねー。最近は、7時に寝ちゃうのは良くないなと思って、ガマンして目を見開いて寝ないようにしてます。

暴動：はははは。

──飲むとすぐ眠くなっちゃう年頃の人たちも、「元気を出して声出して勇気を出してケツ出して」を一緒に歌って元気を出してほしいですね。

暴動：いいですね！ ぜひそうしてほしいです。

港：ちなみに“今からアイツが殴りに来る”ってどういうことなの？

暴動：CHAGE＆ASKAの「YAH YAH YAH」のアンサーだね。

港：あ、そういうことか。スッキリした（笑）。

■お客さんにウケようがスベろうがもうどうでもいい

■そんな気持ちになることって他の現場ではまったくない

──9月8日にはKT Zepp Yokohamaで対バンイベント＜未定vol.1 グループ魂×THE KEBABS＞、9月10日にはZepp Hanedaで1年ぶりのワンマンライブ＜羽田で単発のバイト＞を開催されます。

港：ライブが決まったときは“まだまだ先だな”と思ってたんですよ。でも、気が付いたら“もうすぐじゃん！”って。年取ると時間の流れが早くなるんだなーって思いました。

暴動：ワンマンライブはかなり久しぶりだから、体力が持つのか心配ですね（笑）。そう言えば、今年初めてサザンオールスターズのライブを観たんですよ。桑田さんは2時間半くらいずっと歌ってるし、メンバーの皆さんも楽しそうで。ああいうふうになれたらいいよね。

──やっぱりライブを続けるのが大事ですよね、バンドは。

港：あのね〜、僕ね、ライブやってて“もうどうでもいいや”って気持ちになることがあるんですよ、いい意味で。お客さんにウケようがスベろうが“もうどうでもいいや”って。なんなんでしょうね〜。そんな気持ちになることって、他の現場ではまったくないですからね。

暴動：無敵な感じ？

港：いやーどうなのかな。もちろん一生懸命やってるし、前説のときは緊張もしてるんだけど、時間の経過とともにだんだん解き放たれていくというか。それはスペシャルなことだなと思いますね。

暴動：そうだね。俺は演奏しているときがいちばん集中しているかも。曲間のほうが不安だし、「ここのMC、こうすればもっとウケるのに」みたいなことばかり考えちゃうので。でも、最近はあまり失敗しなくなったよね。

港：そうね。おかげさまで調子いいです（笑）。

暴動：どんどん年は取っていきますけど、くだらないこと、中身がないことをずっとやっていきたいと思います。

取材・文◎森朋之

撮影◎TOYO

■新曲「来世は叶姉妹」デジタルリリース

2025年8月13日(水) 配信開始

配信リンク：https://kmu.lnk.to/RaisehaKanoushimai

01 来世は叶姉妹

作詞：宮藤官九郎 作曲：三宅弘城 編曲：グループ魂

■デジタル限定シングル「来世は叶姉妹」

2025年9月3日(水) 配信開始

01 来世は叶姉妹

作詞：宮藤官九郎 作曲：三宅弘城 編曲：グループ魂

02 介護ME！

作詞：宮藤官九郎 作曲：富澤タク 編曲：富澤タク

03 元気を出して声出して勇気を出してケツ出して

作詞：宮藤官九郎 作曲：宮藤官九郎 編曲：グループ魂

▼ジャケット写真

イラスト：金子ナンペイ

デザイン：一ノ瀬雄太

スペシャルサンクス：叶姉妹

■＜未定 vol.1 グループ魂×THE KEBABS＞

2025年9月8日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

▼チケット

1Fスタンディング 6,500円(税込)

2F指定席 7,000円(税込)

※1ドリンク別途

【オフィシャル3次先行(先着)】

受付期間：8.2(土)10:00〜8.17(日)23:59

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2521843

■ワンマンライブ＜羽田で単発のバイト＞

2025年9月10日(水) 東京・Zepp Haneda

open17:30 / start18:30

▼チケット

1Fスタンディング(整理番号付) 7,000円(税込)

2F指定席 7,000円(税込)

2Fスタンディング(整理番号付) 7,000円

※全席種、別途ドリンク代必要

一般発売：2025年8月2日(土)10:00AM〜

（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com

（問）大人計画 03-3327-4312

