SHANK、現体制初の新曲「Cheap Rad Wine」を配信リリース
SHANKが8月20日、配信シングル「Cheap Rad Wine」をリリースすることが発表となった。
同楽曲は9月3日リリース予定のミニアルバム『BRAND NEW OLD SHIT』収録曲からの先行シングルだ。SHANKの現体制としては初めての新曲となる。
なおSHANKは、ミニアルバムを引っ提げた全国13ヵ所のツアー＜SHANK TOUR 2025＞を9月22日よりスタートさせるほか、12月6日および7日に自身主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞を開催する。
■デジタルシングル「Cheap Rad Wine」
2025年8月20日(水)配信開始
Apple Music, Spotify, YouTube Music等各サービスにて配信
配信リンク：https://linkco.re/xDGAzBRt
■ミニアルバム『BRAND NEW OLD SHIT』
2025年9月3日(水)リリース
【CD】公式通販＆ライブ会場限定
【CD+Tシャツ】公式通販限定
【配信】Apple Music, Spotify, YouTube Music, etc.
予約受付：http://baitfish-workshop.net/
※CD+Tシャツの予約受付は7月31日(木)23:59まで
▼収録曲
01 Cheap Rad Wine
02 T.M.I.
03 Drag me down
04 Grind Gray
05 EL BIMBO
06 Plastic Bed
■＜SHANK TOUR 2025＞
09月22日(月) 熊谷HEAVEN’S ROCK
open18:30 / start19:00 ゲスト：後日発表
09月24日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED
open18:30 / start19:00 ゲスト：後日発表
10月04日(土) 金沢EIGHT HALL
open16:30 / start17:30 ゲスト：後日発表
10月10日(金) 高松 DIME
open18:30 / start19:00 ゲスト：後日発表
10月11日(土) 松山 WstudioRED
open17:15 / start18:00 ゲスト：後日発表
10月18日(土) 仙台Rensa
open17:00 / start18:00 ワンマン
10月20日(月) 横浜 F.A.D YOKOHAMA
open18:15 / start19:00 ゲスト：後日発表
10月31日(金) 札幌 PENNY LANE24
open17:00 / start18:00 ゲスト：後日発表
11月05日(水) 福岡BEAT STATION
open18:15 / start19:00 ゲスト：後日発表
11月07日(金) 広島 LIVE VANQUISH
open17:15 / start18:00 ゲスト：後日発表
11月15日(土) 名古屋 DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00 ゲスト：後日発表
11月23日(日) 大阪GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00 ゲスト：後日発表
11月27日(木) 東京 Zepp DiverCity(Tokyo)
open18:00 / start19:00 ゲスト：後日発表
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞
12月6日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月7日(日) 長崎・出島メッセ長崎
open9:00 / start11:00 / 20:00終演予定
【12月6日(土)出演】
SHANK、Age Factory、ROTTENGRAFFTY、The BONEZ、ハルカミライ、and more…
【12月7日(日)出演】
SHANK、ENTH、My Hair is Bad、ORANGE RANGE、SHADOWS、and more…
【オフィシャル2先行(抽選)】
受付期間：8月7日(木)20:00〜8月31日(日)23:59
受付URL：http://eplus.jp/blazeupnagasaki/
