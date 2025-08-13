ドル売り優勢、昨日の米ＣＰＩを通過して米９月利下げ観測高まる ドル円一時１４７円台前半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、ドル売りが優勢。ドル円は東京市場で一時148円台乗せも、ロンドン時間には147円台前半へと下落している。ユーロドルは1.16台後半から1.17台前半へ、ポンドドルは1.35付近から1.35台後半へと買われている。値動きは東京午後以降、ほぼ一方通行となっている。ドル指数は７月２８日以来のドル安水準となっている。米１０年債利回りは東京午前の４．３０％付近から足元では４．２５％へと低下している。昨日の米ＣＰＩを通過して、市場での９月米利下げ観測が高まったことが背景。株式市場は利下げ観測を好感して上昇しているが、ドル相場主導となるなかで、クロス円は全般に方向感に欠けている。ロンドン時間にはドル円の下げが先行したことから、クロス円は売りに押され気味となっている。ユーロ円は一時172.50割れまで下押しされた。ただ、東京市場での上げを戻す程度にとどまっている。ポンド円は足元堅調で200円の節目を上回る動き。足元ではドル売りの動きは落ち着いており、ＮＹ市場待ちとなっている。



ドル円は147円台半ばでの取引。東京午前に148.17近辺まで買われたあとは、米債利回り低下とともに売りに押されている。ロンドン序盤には147.18近辺まで下落し、高値から１円幅で売られた。足元では下げ一服となり147.50付近へと下げ渋っている。



ユーロドルは1.17台前半での取引。東京早朝の1.1670付近を安値にロンドン市場では1.17台乗せから1.1730近辺へと高値を伸ばした。ユーロ円は172.44から173.02までのレンジで東京市場からは上に往って来いとなっている。足元ではドル安も円高も一服している。対ポンドではユーロ売りに押されている。



ポンドドルは1.35台後半での取引。東京午前の1.3493近辺を安値に、ロンドン時間には買いが広がっている。ロンドン午前の取引で高値を1.3579近辺まで伸ばしている。ポンド円は振幅しながらも堅調に推移。東京午前の199.43近辺を安値に買われ、いったんは200円付近で上値を抑えられた。ロンドン序盤にかけては199.50台まで反落。しかし、その後は再び買いが強まっており、200円の節目を上回ると高値を200.20付近へと伸ばしている。ユーロポンドは0.8654付近から0.8630付近へと軟化しており、ポンド買いが優勢。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

