King & Princeが、最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」（8月6日リリース）の初回限定盤Bに収録されている「I Know」のミュージックビデオを公開した。

今作は郄橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌になっており、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっており、 振付はKAITA(RHT.)が手掛けている。

MV本編はダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンスが見どころ。スタイリッシュでクールなメンバー2人の姿にも注目してほしい。

なお、King & Prince オフィシャルInstagramでは生配信ライブも実施。Tiara（ファンの総称）と共に20時公開ミュージックビデオの視聴企画なども予定している。

◾️「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」

CD発売日：8月6日（水） ・初回限定盤A（CD+DVD) 1,800円（税込） UPCJ-9061

【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Lovin’ you (Re:)

【DVD】

・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video

・King & Princeの◯◯任せのパーティー

仕様：スリーブケース付き2Dケース ・初回限定盤B（CD+DVD） 1,800円（税込） UPCJ-9062

【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 今君に伝えたいこと (Re:)

【DVD】

・「I Know」 Music Video

・「I Know」 Performance ver.

・「I Know」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ・初回限定LIVE盤（CD+DVD）1,800円（税込） UPCJ-9063

【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 僕の好きな人 (Re:)

【DVD】

・Quiet Session Club

仕様：スリーブケース付き2Dケース ・通常盤【CD】1,300円（税込） UPCJ-9064

【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Do Dance 4. Deep Forest

仕様： 3Pケース仕様

※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9064終了後、通常盤／UPCJ-5017に切り替わります。 ◆先着外付け特典：

初回限定盤A／特典：ポストカード2枚セット

初回限定盤B／特典：A4クリアポスター

初回限定LIVE盤／特典：A6フォトカード

通常盤(初回プレス)／特典：ビジュアルカード3種セット

※4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ ◆封入特典：

ビジュアルカード

初回限定盤A：集合Aタイプ1種

初回限定盤B：集合Bタイプ1種

初回限定LIVE盤：集合Cタイプ1種

通常盤(初回プレス限定)： 集合D(3種中1種ランダム封入) ◆初回封入特典：

期間限定動画視聴シリアルナンバー

初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー

初回限定LIVE盤／期間限定動画C視聴シリアルナンバー

通常盤（初回プレス）／期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2025年8月5日（火）正午12:00〜2025年9月5日（金）18:00まで