King & Prince、「I Know」MVフル公開。インスタ生配信でMV視聴企画も
King & Princeが、最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」（8月6日リリース）の初回限定盤Bに収録されている「I Know」のミュージックビデオを公開した。
今作は郄橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌になっており、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっており、 振付はKAITA(RHT.)が手掛けている。
MV本編はダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンスが見どころ。スタイリッシュでクールなメンバー2人の姿にも注目してほしい。
なお、King & Prince オフィシャルInstagramでは生配信ライブも実施。Tiara（ファンの総称）と共に20時公開ミュージックビデオの視聴企画なども予定している。
◾️「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」
CD発売日：8月6日（水）
・初回限定盤A（CD+DVD) 1,800円（税込） UPCJ-9061
【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Lovin’ you (Re:)
【DVD】
・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video
・King & Princeの◯◯任せのパーティー
仕様：スリーブケース付き2Dケース
・初回限定盤B（CD+DVD） 1,800円（税込） UPCJ-9062
【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 今君に伝えたいこと (Re:)
【DVD】
・「I Know」 Music Video
・「I Know」 Performance ver.
・「I Know」 Music Video Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
・初回限定LIVE盤（CD+DVD）1,800円（税込） UPCJ-9063
【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 僕の好きな人 (Re:)
【DVD】
・Quiet Session Club
仕様：スリーブケース付き2Dケース
・通常盤【CD】1,300円（税込） UPCJ-9064
【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Do Dance 4. Deep Forest
仕様： 3Pケース仕様
※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9064終了後、通常盤／UPCJ-5017に切り替わります。
◆先着外付け特典：
初回限定盤A／特典：ポストカード2枚セット
初回限定盤B／特典：A4クリアポスター
初回限定LIVE盤／特典：A6フォトカード
通常盤(初回プレス)／特典：ビジュアルカード3種セット
※4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
◆封入特典：
ビジュアルカード
初回限定盤A：集合Aタイプ1種
初回限定盤B：集合Bタイプ1種
初回限定LIVE盤：集合Cタイプ1種
通常盤(初回プレス限定)： 集合D(3種中1種ランダム封入)
◆初回封入特典：
期間限定動画視聴シリアルナンバー
初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
初回限定LIVE盤／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
通常盤（初回プレス）／期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2025年8月5日（火）正午12:00〜2025年9月5日（金）18:00まで
関連リンク
◆King & Prince オフィシャルX
◆King & Prince オフィシャルInstagram
◆King & Prince オフィシャルYouTubeチャンネル
◆King & Prince オフィシャルTikTok