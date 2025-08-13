いま、新米の中でも、より早く収穫される「早場米」が続々と出荷されています。気になる、その価格について、生産者やコメの販売店を取材しました。

お盆休みでにぎわう千葉県木更津市の道の駅。

記者「みなさん、新米を見てますね」

取れたて、ほやほや「令和7年産」の新米です。気になるお値段は5キロ4320円で、去年より800円ほど高いといいますが…。

新米を購入「あれ取って」

新米を発見し、おねだり。

新米を購入「うれしいです。おいしいおコメが、いっぱい食べられるから」

夕方、自宅に伺うと…。

新米を購入「おいしそう。（Q.いいにおい？）いいにおいですよ」

ひと足早い新米の味は…。

新米を購入「おコメみたいに目がキラキラしちゃうくらい、おいしい。うまい」

箸が止まらない、おいしさ。

新米を購入「8月から新米が食えて幸せだな」

都内の卸売業者の倉庫にも「令和7年産」の「フレッシュ」なコメが山積みになっています。

マゴメ・馬込和明社長「コメは相場が高くなっているけど、生産者が、だいぶ出してくれて」

全国各地から新米が続々と入荷していました。

新米に、いくらまで出せるか、道の駅で聞いてみると…。

買い物客「きょうは5000円くらいは、買おうって気で来た（Q.この値段が当たり前に？）なっちゃってるよね。給料、上がらないのに」「3500円、税込みだったら買おうかなと。（コメ全体の価格が）もうちょっと安くなってると思って来たら、そんなに変わっていない感じ」

12日に発表された備蓄米を含むブレンド米5キロの価格は2999円でした。銘柄米は前の週より45円下がり、4202円となりましたが、4000円台と高止まりが続いています。

今年の新米の価格は、どうなるのか。生産者やJA、コメの販売店に“予想金額”を聞いてみました。

訪ねたのは、9日から新米の収穫を始めたばかりの千葉県のコメ農家。今年のコメの出来は、どうなのか。

コメ農家・伊藤秀雄さん「新米の香りは、いいね」

生産者、自ら試食すると…。

コメ農家・伊藤秀雄さん「モチモチ」

関東は通常より早く収穫される「早場米」の生産量が多いため、今年の新米の価格を左右するといわれています。その生産者が考える新米の“予想価格”は…。

コメ農家・伊藤秀雄さん「消費者は3500円、3600円で、お買い求めできることになると思う」

去年のようにコメの奪い合いが激化しなければ、いまよりも新米が安く買えるようになると予想しています。

一方、都内のコメ販売店では別の見方も。

小池精米店・小池理雄さん「佐賀県から来たコシヒカリ。やっと待ちに待った」

“待ちに待った”新米が、ようやく入荷しましたが、その価格は…。

小池精米店・小池理雄さん「だいたい5キロで、今のところ5500円、税込みで予定。去年はいくらだったかな、4000円いかなかったような」

すでに新米が取り合いとなっていて、去年の1.5倍ほどの高値になっているといいます。

また、JAに取材すると、コメを集める際に、生産者に対し“前払い金”を支払いますが、複数のJAが去年より3〜4割、上げると回答。新潟県内の、あるJAは「ほかの業者にも買い負けない価格を提示して、コメを確保し、3500円から4000円以内の店頭価格を目指す」としています。

そして、何より新米の価格を大きく左右するのが…。

小池精米店・小池理雄さん「雨が少なかった。やっぱり極端に暑かった。今年は収穫量、落ちるよねって」

13日、新潟県や秋田県などのコメどころに取材したところ、連日の雨で深刻な水不足は解消へと向かっているといいます。

コメの流通に詳しい専門家は、水不足による大ダメージは避けられたとした上で…。

日本総研チーフスペシャリスト・三輪泰史さん「4000円くらい、消費者がギリギリ納得する値段かと。新米入ったからと、ドーンと安くすると、古米が急に売れなくなるので」

今後の天候次第ですが、新米が出そろう11月頃に、3000円台になる可能性もあるとしています。