「ajew」の新作スマホケースが即買いレベル…人気のハートや新シリーズ、コイルショルダーが秋冬仕様で登場
バッグ・スマホケースブランド「ajew（エジュー）」から、2025年の秋冬コレクションが登場。
人気のハートシリーズから定番モデルまで、豊富にラインナップしています。
2025年8月21日（木）より、公式オンラインストア、全国の直営店、取扱店にて順次販売がスタートします。
「ajew」の2025秋冬コレクションにときめく
テクスチャーとカラーリングが、秋冬の洋服やホリデーシーズンの街並みを彷彿とさせる、新作コレクション「AJEW YOUR SPARK」。
「ajew」ならではの、デコラティブなユーティリティディテールを取り入れながら、モダンなシルエットに落とし込んだといいます。
そんなコレクションから、特に注目のアイテムをご紹介しますよ。
大人気のハートシリーズがホリデー仕様になった！
まずチェックしたいのが、2025年春夏コレクションで大人気だった、ハートシリーズの秋冬バージョン。
ケースに大胆にドッキングされたハートがアイコニックな、「glow heart planet pocket case」（税込1万450円〜）などがラインナップしました。
いくつになっても心惹かれるハートモチーフを、大人かわいく取り入れられるのがうれしいですよね。
「glow heart planet pouch」（税込6600円）は、ハートを縁取るようにモフモフがあしらわれた、冬ならではのデザイン。
異素材ドッキングの新シリーズ「puffer case」
新登場の「cadenas puffer case shoulder」（税込1万450円〜）も必見ですよ。
秋冬を象徴するふっくら＆しっとりとしたテクスチャーで、ついつい触りたくなっちゃう予感。
異素材ドッキングの本体とポケット部分は、デザインに奥行きをプラスしています。
カラーはベーシックな『black』、エレガントな『gray blue』、大人かわいい『moca brown』の3色展開です。
定番モデルのシーズン限定色もおしゃれ〜
左：pure black／右：peach pink
「ajew」の定番ケース「cadenas zipphone case shoulder」（税込8800円〜）には、シーズン限定カラーの2色がおでまし。
冬に映える『peach pink』は、眺めるだけで気分が上がるような、くすみピンクです。
モノトーン好きにはたまらない『pure black』は、手に取るだけで洗練された印象になれそう。
既存カラーとあわせて全10色になった、cadenasシリーズの細やかなグラデーションから、好きな色味をチョイスしちゃいましょう。
「ajew」のショルダーストラップのバリエも増えたよ
ロングセラーアイテム「Coil strap」（税込7480円）のショルダータイプ（税込7920円）も登場したので、スマホケースとあわせてチェックするのがおすすめです。
コイルのようなデザインと、ポップすぎないバイカラーで、大人かわいく使えますよ◎
大阪・阪急うめだ本店にて開催中の「ajew」ポップアップでは、新作アイテムが先行販売されているから、ぜひ足を運んでみてくださいね。
公式オンラインストア
https://ajew.jp/
「ajew」ポップアップ
■part1
場所：阪急うめだ本店1F シーズン雑貨 革小物売場（大阪府大阪市北区角田町8-7）
期間：2025年8月13日（水）〜26日（火）
営業時間：10:00〜20:00
■part2
場所：伊勢丹新宿店 本館1F ISETAN Seedプロモーションスペース（東京都新宿区新宿3-14-1）
期間：2025年9月3日（水）〜9日（火）
営業時間：10:00〜20:00
参照元：株式会社 PARK CREATION プレスリリース
人気のハートシリーズから定番モデルまで、豊富にラインナップしています。
2025年8月21日（木）より、公式オンラインストア、全国の直営店、取扱店にて順次販売がスタートします。
「ajew」の2025秋冬コレクションにときめく
テクスチャーとカラーリングが、秋冬の洋服やホリデーシーズンの街並みを彷彿とさせる、新作コレクション「AJEW YOUR SPARK」。
そんなコレクションから、特に注目のアイテムをご紹介しますよ。
大人気のハートシリーズがホリデー仕様になった！
まずチェックしたいのが、2025年春夏コレクションで大人気だった、ハートシリーズの秋冬バージョン。
ケースに大胆にドッキングされたハートがアイコニックな、「glow heart planet pocket case」（税込1万450円〜）などがラインナップしました。
いくつになっても心惹かれるハートモチーフを、大人かわいく取り入れられるのがうれしいですよね。
「glow heart planet pouch」（税込6600円）は、ハートを縁取るようにモフモフがあしらわれた、冬ならではのデザイン。
異素材ドッキングの新シリーズ「puffer case」
新登場の「cadenas puffer case shoulder」（税込1万450円〜）も必見ですよ。
秋冬を象徴するふっくら＆しっとりとしたテクスチャーで、ついつい触りたくなっちゃう予感。
異素材ドッキングの本体とポケット部分は、デザインに奥行きをプラスしています。
カラーはベーシックな『black』、エレガントな『gray blue』、大人かわいい『moca brown』の3色展開です。
定番モデルのシーズン限定色もおしゃれ〜
左：pure black／右：peach pink
「ajew」の定番ケース「cadenas zipphone case shoulder」（税込8800円〜）には、シーズン限定カラーの2色がおでまし。
冬に映える『peach pink』は、眺めるだけで気分が上がるような、くすみピンクです。
モノトーン好きにはたまらない『pure black』は、手に取るだけで洗練された印象になれそう。
既存カラーとあわせて全10色になった、cadenasシリーズの細やかなグラデーションから、好きな色味をチョイスしちゃいましょう。
「ajew」のショルダーストラップのバリエも増えたよ
ロングセラーアイテム「Coil strap」（税込7480円）のショルダータイプ（税込7920円）も登場したので、スマホケースとあわせてチェックするのがおすすめです。
コイルのようなデザインと、ポップすぎないバイカラーで、大人かわいく使えますよ◎
大阪・阪急うめだ本店にて開催中の「ajew」ポップアップでは、新作アイテムが先行販売されているから、ぜひ足を運んでみてくださいね。
公式オンラインストア
https://ajew.jp/
「ajew」ポップアップ
■part1
場所：阪急うめだ本店1F シーズン雑貨 革小物売場（大阪府大阪市北区角田町8-7）
期間：2025年8月13日（水）〜26日（火）
営業時間：10:00〜20:00
■part2
場所：伊勢丹新宿店 本館1F ISETAN Seedプロモーションスペース（東京都新宿区新宿3-14-1）
期間：2025年9月3日（水）〜9日（火）
営業時間：10:00〜20:00
参照元：株式会社 PARK CREATION プレスリリース