ずっと真夜中でいいのに。が9月17日(水)に発売するLIVE Blu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』を記念して、全国44箇所の映画館にてプレミアム先行上映会を実施することが決定した。

本作は、2025年3月より開催し、12万人を動員した全国アリーナツアーの中で、大阪・関西万博の開催期間中にウラ万博として大阪城ホールで行われた2025年4月29日（火・祝）の公演を完全収録している。

プレミアム先行上映会は、9月12日(金)開催。ファンクラブのZUTOMAYO PREMIUM抽選受付は8月14日(木)18:00〜8月24日(日)23:59、先着の一般受付は9月6日(土)12:00からスタートする。来場者には名巧LIVE PHOTO クリアファイル(A4)が配布される。また、香港・台北・ソウルでの同時上映も決定しており、詳細は後日発表される。

LIVE Blu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』は、全ソールドアウトした公演のなかでも、万博開催地合わせに拘った、4月29日(火・祝)”大阪”城ホール公演をノーカットで収録。過去のLIVEや、時代へのオマージュ満載、実際に足を運んでも気づけなかった見どころ渋滞中の内容を、ツアーメイキングやACAねによる副音声、そして物語の前哨となる「やきやきヤンキーツアー2〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」のLIVEダイジェスト映像や最終公演の音源を全収録(2CD)、その他特典も満載で読み解く完全版。(初回限定盤)人類の疑問と挑戦。これは諦めない愚か者達の実験の博覧会である。

■プレミアム先行上映会 詳細

映像作品『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』

2025年9月17日（水）発売

(文：宇野維正) ■初回限定盤[1BD＋2CD]

UPXH-29075

4988031784709

【1Blu-ray(STREAMING/DL)/＋2CD】【魔導書仕様】【プレイパス(R)対応】

￥8,800(税抜￥8,000)

・恒例の特殊パッケージ ”魔導書仕様”

・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」メイキング&LIVEダイジェスト

・メイキングオブ『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』

・副音声 ”ACAね ゆる解説ライブ反省会ソロ” (LIVE本編)

・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」@ロームシアター京都公演を完全収録したLIVE 音源CD

・ACAね、メンバーがLIVE時に着用していた「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」

・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

・全映像&CD、スマホでも見れるプレイパス（R）対応 ■通常盤[1BD]

UPXH-20150

4988031784716

【1Blu-ray(STREAMING/DL)】【プレイパス(R)対応】

￥4,950(税込)

・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

・スマホで見れるプレイパス（R）対応 (初回プレス分のみ)

