Perfumeが、コンセプトアルバム『ネビュラロマンス 後篇』をCDリリースに先駆け8月18日に全曲デジタル配信することが発表された。

今作は昨年リリースした『ネビュラロマンス 前篇』の続篇となる作品で、CDリリースは9月17日となる。



収録曲には現在放送中の日本テレビ系 水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌となっている最新曲「巡ループ」をはじめ、4月に開幕した大阪・関西万博にてNTTの最新技術”IOWN”を使用しパフォーマンスした「ネビュラロマンス」 （大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）や、阿部寛主演の映画『ショウタイムセブン』主題歌の「Human Factory - 電造人間 -」、 さらにCX系水曜ドラマ『ばらかもん』の主題歌「Moon」のほか、新曲5曲も配信にあわせ解禁となる模様だ。

また、このアルバムと9月22日・23日に開催される東京ドーム公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』を記念した特設サイトでは、本日からアルバムの試聴が可能となった。

◾️アルバム『ネビュラロマンス 後篇』

2025年8月18日AM0時 デジタルリリース

Pre-add/Pre-save ：https://prfm.lnk.to/NRP2 2025年9月17日（水）発売

予約：https://prfm.lnk.to/NR_Pt2 ◆先行デジタル配信中「巡ループ」

日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌

配信：https://prfm.lnk.to/meguru-pu ◆収録内容

▶CD (全形態共通)

01 Cipher

02 再起動世界

03 ネビュラロマンス （大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）

04 ソーラ・ウィンド （『ガンダムカードゲーム』タイアップソング）

05 Virtual Fantasy

06 Teenage Dreams

07 Human Factory - 電造人間 - （映画「ショウタイムセブン」主題歌）

08 Moon （フジテレビ系 水曜ドラマ「ばらかもん」主題歌）

09 exit

10 巡ループ （日本テレビ系 水曜ドラマ「ちはやふる−めぐり−」主題歌） ○初回限定盤（Blu-ray）UPCP-9040 / ￥6,490（税込）（DVD）UPCP-9041 / ￥5,940（税込）

・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット

・CD＋特典Disc（1Blu-ray）+スペシャルブックレット＋グッズ（エンブレムバッジ後篇Ver.）

・特典DISC収録内容

Perfume View

他 ○通常盤 UPCP-1011 / ￥3,850（税込）

・CDのみ ○“P.T.A.”会員限定盤（Blu-ray）PROJ-1935 / ￥7,920（税込）（DVD）PROJ-1936 / ￥7,370（税込）

・仕様：デジパック/キャラメルボックス/スペシャルブックレット

・CD＋特典Disc（1Blu-ray）+スペシャルブックレット＋グッズ（エンブレムバッジ後篇Ver.）

・特典DISC収録内容

Perfumeと“あなた”かるた ―上の句―【個人戦】 ※“P.T.A.”会員限定盤に関して

・Perfumeファンクラブ会員のみご購入いただけます。販売はアスマートとユニバーサルミュージックストアのみとなります（「WORLD P.T.A.」会員はアスマートのみの販売）。

・販売数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

・特典Discの内容は初回限定盤と異なります。 ◆予約特典

「ネビュラロマンス 後篇 」の「“P.T.A.”会員限定盤」、「初回限定盤」、「通常盤」のいずれかをご予約いただいた方に、予約購入特典をプレゼント。詳細は追って発表いたします。

◾️タイアップ情報

タイトル：『ちはやふる−めぐり−』

放送日時：2025年7月9日（水）放送開始 毎週水曜よる10:00〜11：00 ◆出演者

當真あみ 原菜乃華 齋藤潤 藤原大祐

山時聡真 大西利空 嵐莉菜 坂元愛登 高村佳偉人 橘優輝

／石川雷蔵 瀬⼾琴楓 高橋佑大朗（※「高」は正式には「はしごだか」）／藤枝喜輝 大友一生 漆山拓実

要潤／富田靖子 高橋努 波岡一喜／高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）（特別出演）

内田有紀（特別出演）／上白石萌音

【広瀬すず 野村周平 矢本悠馬 森永悠希 佐野勇斗 優希美青】 ◆スタッフ情報

原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）

ショーランナー：小泉徳宏

監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘

脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸

脚本協力：モノガタリラボ

音楽：横山克

主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）

プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一

企画・プロデューサー：北島直明

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：ROBOT・ウインズモーメント

製作著作：日本テレビ ◆番組公式HP・SNS

番組公式ホームページ https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/

番組公式X https://x.com/chihaya_koshiki（@chihaya_koshiki）

番組公式Instagram https://www.instagram.com/chihaya_koshiki/ （＠chihaya_koshiki）

番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@chihaya_koshiki （＠chihaya_koshiki）

番組公式ハッシュタグ #ちはやふる

◾️＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞ 2025年

9月22日（月）開場 16:30/開演 18:30

9月23日（火・祝）開場 15:00/開演 17:00

[会場]東京ドーム

特設サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/tokyodome/

