Awesome City Clubのボーカル・PORINによるソロプロジェクトPiiが、新曲「街角ジオメトリー;」を8月20日(水)に配信リリースする。

本作は2024年春以降にneco眠るのBIOMANとともに制作した数々のデモの中から生まれた一曲。TikTokをはじめとするSNSでの先行公開映像が反響を呼び、正式リリースが決定した。

テーマは、Piiが描く“架空のラブストーリー”の主人公である少女の恋模様。渋谷の街を舞台に、日常の中の一瞬を切り取りながらも、印象的なメロディとトラックが切なさと高揚感を同時に呼び起こし、どこか非日常的な空気を感じさせる作品に仕上がっている。

ジャケット写真は前作に続き、カメラマン・TOKIが担当。幻想的で少し不思議な世界観をビジュアルでも表現したものとなった。

リリース情報