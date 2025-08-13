BE:FIRST、初の4大ドームツアー映像作品のダイジェスト公開。同時視聴会企画も開催決定
BE:FIRST初の4大ドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞の模様をおさめたDVD＆Blu-rayのダイジェスト映像が公開された。
宇宙をコンセプトにド派手な演出と圧巻のパフォーマンスで約30万人を熱狂させた初のドームツアーの模様が約10分に凝縮されている。
DVD＆Blu-rayの通常盤には、本編映像に加えて舞台裏を追ったBehind The Scenes、「Smile Again」のソロカメラ、京セラドーム大阪公演限定で披露された「誰よりも」とマイクスタンドでのパフォーマンスを披露した「Sapphire」が収録。さらにBMSG MUSIC SHOP限定盤には通常盤の特典映像に加え、「Guilty」「Sailing」「Spacecraft」のグループショットのみで構成されたライブ映像やフロートに乗って外周を周りながら歌唱した模様を収めたフロートカメラ、全9公演分のMCダイジェストが収録されるという、ファン必見の豪華な収録内容となっている。
また、リリースを記念して8月23日18時より、”Viewing Party”と題し、DVD & Blu-ray『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の同時視聴会が開催されることが決定した。BE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルより、ライブ本編の音源のみが一度限りのプレミア公開で再生される。BE:FIRSTのメンバーによるチャット欄へのコメント投稿も予定されている。
Blu-ray＆DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』
発売日 : 2025/8/20
レーベル : B-ME
購入：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTDOMETOUR202420252BE
【DVD2枚組(スマプラ対応)】
品番 : AVBD-36090〜1
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
収録内容
・DISC1 : LIVE01
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”
2025.1.9 in TOKYO DOME
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again
21.Sapphire
22.Grow Up
・DISC2 : LIVE02・特典映像01〜03
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”
2025.1.9 in TOKYO DOME
23.Sailing
24.Glorious
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Blissful
28.Spacecraft
29.Slogan
特典映像01
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-
特典映像02
Smile Again -7 Chasing Camera-
・Smile Again -SOTA Chasing Camera-
・Smile Again -SHUNTO Chasing Camera-
・Smile Again -MANATO Chasing Camera-
・Smile Again -RYUHEI Chasing Camera-
・Smile Again -JUNON Chasing Camera-
・Smile Again -RYOKI Chasing Camera-
・Smile Again -LEO Chasing Camera-
・Smile Again -ALL Chasing Camera-
特典映像03
・”誰よりも” in KYOCERA DOME OSAKA
・”Sapphire” in KYOCERA DOME OSAKA
【Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】
品番 : AVXD-36092〜3
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
収録内容
・DISC1 : LIVE
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”
2025.1.9 in TOKYO DOME
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again
21.Sapphire
22.Grow Up
23.Sailing
24.Glorious
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Blissful
28.Spacecraft
29.Slogan
・DISC2 : 特典映像01〜03
特典映像01
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-
特典映像02
Smile Again -7 Chasing Camera-
・Smile Again -SOTA Chasing Camera-
・Smile Again -SHUNTO Chasing Camera-
・Smile Again -MANATO Chasing Camera-
・Smile Again -RYUHEI Chasing Camera-
・Smile Again -JUNON Chasing Camera-
・Smile Again -RYOKI Chasing Camera-
・Smile Again -LEO Chasing Camera-
・Smile Again -ALL Chasing Camera-
特典映像03
・”誰よりも” in KYOCERA DOME OSAKA
・”Sapphire” in KYOCERA DOME OSAKA
【DVD 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVZ1-36094〜7
価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)
永続仕様 : BOX仕様
永続特典(封入) : ・PHOTOBOOK・銀テープレプリカ
BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱：DVD4枚組
収録内容
・DISC1 : LIVE01
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”
2025.1.9 in TOKYO DOME
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again
21.Sapphire
22.Grow Up
・DISC2 : LIVE02・特典映像01〜03
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”
2025.1.9 in TOKYO DOME
23.Sailing
24.Glorious
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Blissful
28.Spacecraft
29.Slogan
特典映像01
・Guilty -Group Shoot Camera-
・Sailing -Group Shoot Camera-
・Spacecraft -Group Shoot Camera-
特典映像02
Smile Again -7 Chasing Camera-
・Smile Again -SOTA Chasing Camera-
・Smile Again -SHUNTO Chasing Camera-
・Smile Again -MANATO Chasing Camera-
・Smile Again -RYUHEI Chasing Camera-
・Smile Again -JUNON Chasing Camera-
・Smile Again -RYOKI Chasing Camera-
・Smile Again -LEO Chasing Camera-
・Smile Again -ALL Chasing Camera-
特典映像03
・”誰よりも” in KYOCERA DOME OSAKA
・”Sapphire” in KYOCERA DOME OSAKA
DISC3 : 特典映像04・05
特典映像04
・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-
（SOTA / SHUNTO / RYOKI）
・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-
（MANATO / RYUHEI / JUNON / LEO）
・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-
（SOTA / RYUHEI / RYOKI / LEO）
・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-
（SHUNTO / MANATO / JUNON）
特典映像5
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-
DISC4 : 特典映像06
特典映像06
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -MC Digest-
【Blu-ray 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVZ1-36098〜101
価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)
永続仕様 : BOX仕様
永続特典(封入) : ・PHOTOBOOK・銀テープレプリカ
BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱：Blu-ray Disc4枚組
収録内容
・DISC1 : LIVE
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”
2025.1.9 in TOKYO DOME
1.Slogan
2.Masterplan
3.SOS
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Be Free
8.Moment
9.Shining One
10.Selfish
11.Genesis
12.Metamorphose
13.Mainstream
14.Milli-Billi
15.Guilty
16.Bump Around
17.BF is…
18.Brave Generation
19.Boom Boom Back
20.Smile Again
21.Sapphire
22.Grow Up
23.Sailing
24.Glorious
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Blissful
28.Spacecraft
29.Slogan
DISC2 : 特典映像01〜04
特典映像01
・Guilty -Group Shoot Camera-
・Sailing -Group Shoot Camera-
・Spacecraft -Group Shoot Camera-
特典映像02
Smile Again -7 Chasing Camera-
・Smile Again -SOTA Chasing Camera-
・Smile Again -SHUNTO Chasing Camera-
・Smile Again -MANATO Chasing Camera-
・Smile Again -RYUHEI Chasing Camera-
・Smile Again -JUNON Chasing Camera-
・Smile Again -RYOKI Chasing Camera-
・Smile Again -LEO Chasing Camera-
・Smile Again -ALL Chasing Camera-
特典映像03
・”誰よりも” in KYOCERA DOME OSAKA
・”Sapphire” in KYOCERA DOME OSAKA
特典映像04
・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-
（SOTA / SHUNTO / RYOKI）
・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-
（MANATO / RYUHEI / JUNON / LEO）
・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-
（SOTA / RYUHEI / RYOKI / LEO）
・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-
（SHUNTO / MANATO / JUNON）
DISC3 : 特典映像05
特典映像05
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-
DISC4 : 特典映像06
特典映像06
BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -MC Digest-
