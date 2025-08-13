学歴詐称疑惑をめぐり、静岡県の伊東市長が百条委員会に初めて出席しました。議長らは卒業証書が「偽造」と裏付けされたと話しました。

◇

13日の百条委員会が終了した直後。

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「真摯（しんし）な気持ちでお答えさせていただいたと考えています」

田久保真紀市長が“真摯に答えた”とする一方。

中島弘道議長

「誠実さはなかったです。本当にしっかりと真実を語っているとは思えなかった」

議長からは厳しい声。さらに…。

中島弘道議長

「東洋大学からも書類が届いて、結果として、卒業証書が偽造であったものとはっきり裏付けされた」

渦中の“卒業証書”が偽造だと裏付けされた、と話しました。

◇

学歴詐称疑惑をめぐり質問が飛んだのは…。

委員

「“卒業証書なるもの”は一体何なのか、何だったのか」

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「卒業証書とされているものであったと」

その“卒業証書”について、告発文書をきっかけに疑惑が浮上した田久保市長。

後に「除籍」であったと公表しましたが、そのさなか議長らに“卒業証書”を“チラ見せ”していたことが明らかになっていました

委員

「あなたこれまで東洋大学の本物の卒業証書、見たことはありますか？」

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「『見たことありますか』って…私は見たことはありません」

委員

「これが本物の東洋大学の卒業証書」

本物の卒業証書を目にした田久保市長。

委員

「あなたの持っていた卒業証書となるもの、私が示した本物のコピー、比べてどうですか？」

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「確定したことは言えませんが、特に問題はないのではと思います」

“自身のモノ”と比べた感想は「問題はない」。

さらに卒業アルバムについても聞かれますが…。

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「ざっと拝見しましたが、問題ないのではないかと」

ここでも「問題はない」。質疑がかみ合わず、詰められる場面がありました。

委員

「問題がないかあるかではなく、あなたの持っていた“アルバム”はそれと同じか」

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「見くらべるものはありませんが、同じと思って問題ないのではと」

2時間を超えた証人尋問。田久保市長はその終盤、自ら“チラ見せ”に言及。

静岡・伊東市 田久保真紀市長

「報道にあるような“チラ見せ”の事実はありません。約19.2秒ほど見ていただいたというふうに記憶しています」

卒業証書は「19.2秒見せた」と説明しています。

静岡・伊東市 田久保真紀市長（百条委員会 出席後）

「録音記録を持っています。それでストップウオッチではかりました。19.2秒提示した後に、議長からは『いいじゃん』とコメントをいただいた」

議長らは反論。

中島弘道議長

「幸いにしてこちらも録音していた。結局は一連のやりとりで19.2秒。実際に私たちに見せてくれたのは、そのうちの2回。2回ちらっと見せた。ちらっと見せたのが2回」

青木敬博副議長

「最後に『いいじゃん』と言っているという表現があったが、その前に『いやいやちょっと見せてよ』という表現もある。事実歪曲（わいきょく）だと思っている」

議長らは早急に結論を出して、田久保市長の不信任案を進めていきたいとしています。