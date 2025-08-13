°µ´¬¤ÎÈ¢³¨¤Ë¥Ó¥«¥Ó¥«¤ÎÅÅ¾þ¤Ã¤ÆºÇ¶á¸«¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¼«ÂÎ¡×¤Ï¤à¤·¤íÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ç¥³¥È¥éÊ¸²½¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿
¢£¥Ç¥³¥È¥é¡áÇÉ¼ê¤ÊÁõ¾þ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤
¢£ÎáÏÂ¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤Ï²Ù¼¼¤È¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É
¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥Ç¥³¥È¥é¥Ö¡¼¥à
¡¡1970Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¸½Âå¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ç¥³¥È¥éÊ¸²½¡£¤½¤ÎÀµ³Î¤Êµ¯¸»¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á¯µû¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾þ¤ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1975Ç¯¤«¤é1979Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¾þ¤ëÊ¸²½¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¤È¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¼«Æ°¼Ö¹¥¤¤Ë¤è¤ë²þÂ¤¼Ö¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÇÉ¼ê¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¶¤ä¸×¤Ê¤É¤Î³¨¤òÉÁ¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥ó¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»Å»ö¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¾þ¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥Ç¥³¥È¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¸í²ò¤ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊ¿À®Ãæ´ü¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï²Ù¼ç¤ä¼è°úÀè¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²þÂ¤¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¸·¤·¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥³¥È¥é¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿´é¤ÇÏÃ¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¥Ç¥³¥È¥é¤Î¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Á´À¹´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤è¤ê¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥³¥È¥é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥³¥È¥é¡áÇÉ¼ê¤À¤È¤¤¤¦»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÇ§¼±¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ç¥³¥È¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Åö½é¤«¤é¡ÖÇÉ¼ê¤À¤«¤é¥Ç¥³¥È¥é¤À¡×¤È¤¤¤¦¼è¤ê·è¤á¤ä¥»¥ª¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀèÆþ´Ñ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï»Å»ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥³¥È¥é¤ò³Ú¤·¤à°¦¹¥²È¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ê¸²½¤òÄ¹Â³¤¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥ê¥ä¥É¥¢¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»Å»ö¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥Ç¥³¥È¥é³¦¤Ç¤Ï¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ù¼¼¤È¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£²Ù¼ç¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿Áõ¾þ¤³¤½¤¬¡¢ÎáÏÂ»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ç¥³¥È¥éÊ¸²½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë±ü¤¬¿¼¤¯¡¢°ÎÂç¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤¤Î¤Ê¤«¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¸²½¤Ï¼«¤º¤È¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£