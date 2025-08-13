¡Ö19.2ÉÃ¤Û¤É¡×Â´¶È¾Ú½ñ¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤òÈÝÄê¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤¬É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬ ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤â
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬½ÐÆ¬¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤¤ç¤¦½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤Ëµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ä
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡Ö¡ÊQ.¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë²ñÏÃ¤ÎÊý¤ÏÏ¿²»¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Á¥é¸«¤»¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¡Ø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
°ËÅì»Ô¡¡¿ùËÜ°ìÉ§ »ÔµÄ
¡Ö¤Ê¤¼¡¢ËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÂ´¶È¡Ë¾Ú½ñ¤ò¤³¤³¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
°ËÅì»Ô¡¡»ÍµÜÏÂÉ§ »ÔµÄ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅìÍÎÂç³Ø¤ò¡ÖÂ´¶È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÎò¤Ï¡Ö½üÀÒ¡×¤Ë¡£¤¦¤½¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢¸¶Â§¡¢¾Ú¸À¤òµñ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äó½Ð¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ËÅì»Ô¡¡»ÍµÜÏÂÉ§ »ÔµÄ
¡Ö¡ÊÂ´¶È¡Ë¾Ú½ñÈÖ¹æ¤òÅìÍÎÂç³Ø¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤¬Â¨³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¡×
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÂ´¶È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ»ö¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
°ËÅì»Ô¡¡»ÍµÜÏÂÉ§ »ÔµÄ
¡Ö¤½¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬ÅìÍÎÂç³Ø¤«¤é¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¹ðÈ¯Ê¸¤Ë¤Ï¡È¤ªÍ·¤Ó¤Çºî¤Ã¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¡É¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÅÏ¤·¤¿¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¾Ú¸À¤Ï¤È¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÀè·î¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÈ¯¸À¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¡ØÂ´¶È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÊÂ´¶È¼°¸å¤Î¡Ë°û¤ß²ñ¤Ë¤ÏÄ«¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â´¶È¼°¸å¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡Ö»ä¤ÏÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë°û¤ß²ñ¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·¥³¥ó¥Ñ¤Ë»ä¤Ï»²²Ã¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤È¤â¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùËÜ»ÔµÄ¤¬¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ÎÇ¯Âå¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
°ËÅì»Ô¡¡¿ùËÜ°ìÉ§ »ÔµÄ
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸Êª¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×
³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤é¤á¤¯¤ê»Ï¤á¡¢3Ê¬°Ê¾å¤«¤±¤ÆÁ´¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¡£
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡Ö¤Ï¤¤¡¢°Ñ°÷Ä¹¡£¤¶¤Ã¤ÈÇÒ¸«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
°ËÅì»Ô¡¡¿ùËÜ°ìÉ§ »ÔµÄ
¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤«¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸Êª¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È¡Ä
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡Öº£¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤È»×¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Æ±¤¸Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£