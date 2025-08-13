ÌîºÚ²Á³Ê ¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2³ä¹â¤¤¡¡²Æ¤Î¹â²¹¤ä¾¯±«¤ÇÂç¤¤¯°é¤¿¤º
Àè½µ¤ÎÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¤ä¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤Ï2³ä¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢º£·î4Æü¤«¤é6Æü¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÌîºÚ¤Î¾®Çä²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥È¥Þ¥È¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ19%¡¢¢§¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï17%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ½ë¤ä¡¢±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¼Â¤¬Âç¤¤¯°é¤¿¤º¡¢½Ð²ÙÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²Á³Ê¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¢§¥ì¥¿¥¹¤Ï18%¡¢¢§¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï11%¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê»ºÃÏ¤Î·²ÇÏ¸©¤äÄ¹Ìî¸©¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢À¸°é¤¬½çÄ´¤Ê¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£