クラシエ薬品は、「クラシエの漢方 かぜシリーズ」から、痰がでる咳に効く医薬品「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒S（24包／8日分）を、8月20日から全国の薬局・薬店、ドラッグストアで発売する。

一般用鎮咳去痰薬市場は拡大を続けており、2024年も前年比112％（出典：インテージヘルスケア SRI＋ ＜カテゴリ＞鎮咳去痰薬 ＜期間＞各年1〜12月）と増加した。これに伴い、漢方薬の咳関連処方も2024年は前年比121％（出典：インテージヘルスケア SRI＋ ＜商品＞漢方薬咳関連処方（麦門冬湯、五虎湯、麻杏甘石湯、竹葉石膏湯） ＜期間＞各年1〜12月）、また直近2025年1〜6月も前年比115％（出典：インテージヘルスケア SRI＋ ＜商品＞漢方薬咳関連処方（麦門冬湯、五虎湯、麻杏甘石湯、竹葉石膏湯） ＜期間＞各年1〜6月）と、咳症状にお悩みの方が引き続き増えていることが推察される。さらに、鎮咳去痰薬の中でも去痰薬の販売金額構成比が15％から21％（出典：True Data Eagle Eye ID−POS ABCL 分析 ＜カテゴリ＞鎮咳去痰薬 ＜期間＞2023年4月〜2024年3月対2024年4月−2025年3月）と高まっており、特に痰の症状に悩み、薬による対処を求める人が増えていることが読み取れる。

このような痰・咳症状の増加と対処意向の高まりに対応するため、今回「クラシエの漢方 かぜシリーズ」から、「五虎湯」の大容量を発売する。「五虎湯」は、せき、気管支ぜんそく、小児ぜんそく等に効果がある処方。のどや気管、気管支の炎症を抑えることで、痰が絡むような咳、激しい咳を改善していく。また眠くなる成分は入っていないため、運転する方、受験生などにもおすすめだとか。ぜひ試してみてほしいという。

［小売価格］2860円（税込）

［発売日］8月20日（水）

