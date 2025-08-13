白濱美兎が、8月7日（木）発売のアイドル誌「BOMB」9月号限定版の裏表紙＆グラビアに登場した。

白濱美兎「BOMB」9月号

白濱美兎「BOMB」9月号

表紙を飾るのは、39枚目シングル『Same numbers』発売＆真夏の全国ツアーの明治神宮野球場4DAYS直前の乃木坂46から5期生の五百城茉央。とにかく夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びからスタート。白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートに着替えて、スイカをパクリと畳でリラックス。続いては室内プールへ移動して、王道のTシャツ短パンで青春の1ページ、巨大な浮き輪でプールにもプカプカ。最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりへ。観光船に乗ったり卓球をしたりと夏の想い出づくり。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。

通常版の裏表紙は乃木坂46の金川紗耶

乃木坂46の39枚目シングルのアンダー曲『不道徳な夏』でセンターを務める金川紗耶。約3年ぶりのボムグラビアは、少し大人な夏の装い。花柄のノースリーブワンピースに黒のタンクトップ＆短パン、どちらの姿も必見だ。

限定版の表紙は北野瑠華

ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野瑠華が、インパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさを披露している。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。

限定版の裏表紙は白濱美兎

高校を卒業し、少しずつ大人になっていく白濱美兎の最新グラビアでは、白い素肌とあどけない表情で魅了。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。あっと驚く新商品発売の特報も。

【通常版】

表紙：五百城茉央（乃木坂46）

裏表紙：金川紗耶（乃木坂46）

■綴じ込み付録

両面ピンナップポスター

五百城茉央（乃木坂46）

【限定版】

表紙：北野瑠華

裏表紙：白濱美兎

■綴じ込み付録

両面ピンナップポスター

北野瑠華

＜その他のラインナップ＞

★日向坂46の五期生メディアコラボレーション企画でBOMB賞を受賞した大田美月。大阪出身の18歳。すらっとした長い手脚にやわらかな笑顔、ほんわかした空気感が伝わるグラビアに。

★20周年イヤーのAKB48から、結成20周年記念シングル『Oh my pumpkin!』でOGや海外メンバーと共に選抜メンバーに選ばれた19期研究生、伊藤百花と花田藍衣の“花×花コンビ”の初ペアグラビア。プールでわちゃわちゃしたり、並んでそうめん食べたり、素肌感いっぱいの夏グラビアに。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。

★制コレ22グランプリ、女優としても活躍中の蓬莱舞。今回は和室でいつもとは違うしっとりとした姿を披露。新商品発売の情報も。

★衝撃の写真集『幻愛』の記憶も新しい澄田綾乃が、さらなる衝撃衣装で構成されたグラビアを公開。デジタル写真集の発売も決定し、その勢いはとどまることを知らない。

★結成2周年の僕が見たかった青空。柳堀花怜と吉本此那の同級生コンビの和気あいあいトーク。この夏にやりたいことも明かしている。

★STU48の12thシングル『傷つくことが青春だ』で、念願の初センターを務める高雄さやか。あらためて高雄さやかはどんなアイドルなのか？ センターへの想い、新曲のおすすめポイントなども語っている。

★スターダストプロモーション第三事業部の女優志望が集結した、劇団Always Thankyou。ラスト公演での活動終了を前に、メンバー13人全員がそれぞれの思いを語る。

★そのほか、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶などインタビューも充実。

★よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

＜掲載タレント＞

五百城茉央（乃木坂46）

金川紗耶（乃木坂46）

大田美月（日向坂46）

伊藤百花＆花田藍衣（AKB48）

白濱美兎

蓬莱舞

澄田綾乃

北野瑠華

僕が見たかった青空

高雄さやか（STU48）

平澤宏々路

玉田志織

畠中夢叶

劇団Always Thankyou

「ボム9月号」

特別定価：本体1,345円＋税（税込1,480円）

発売日：2025年8月7日（木）

判型：A4ワイド判

ボム編集部公式X：https://twitter.com/idol_bomb

ボム公式webサイト『BOMBweb』：https://bombweb.jp/

【購入はコチラ】

＜通常版＞

Amazon：https://amzn.to/4fsvaLO

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107625137

HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16083191

＜限定版＞

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107625141

TSUTAYA：https://tsutaya.tsite.jp/articles/book-comic-4084

The post 白濱美兎、黒ビキニで色白美バスト披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.