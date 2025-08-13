

星のや軽井沢 秋の棚田ラウンジ

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」では、9月1日〜11月30日の期間、きのこや葡萄など、信州の豊かな恵みと共に、軽井沢の秋を五感で満たす滞在を提供する。信州らしい旬の食材を贅沢に味わう「棚田アフタヌーンティー」や「山の朝食」秋限定メニュー、信州の伝統工芸で秋の思い出を形にする「森閑の読書と紅葉の栞づくり」、そして心安らぐ「月下の演奏会」など、この時期にしか体験できない特等席を紹介しよう。

星のや軽井沢では、秋になるとモミジやカエデ、コナラなどが色づき、日本の原風景を思わせる棚田のランドスケープが、その紅葉と美しいコントラストを織りなす。澄んだ空気と美しい紅葉、そして豊かな実りの季節を迎える信州には、この時期ならではの旬の食材が溢れる。星のや軽井沢では、こうした秋の恵みを最大限に活かし、心ゆくまで自然と調和した体験を堪能してもらいたいという思いから、様々な趣向を凝らした体験を用意した。



「棚田アフタヌーンティー」秋限定メニュー

1日1組限定で、信州ならではの山川の幸と秋の恵みを掛け合わせた「棚田アフタヌーンティー」の秋限定メニューを提供する。葡萄や栗など旬を迎える秋の味覚を堪能できる甘味や、鹿肉や鯉、信州サーモンなど信州らしい食材を使ったセイボリーを、オリジナルシードルと共に楽しめる。秋色染まる棚田ラウンジで過ごす、優雅な午後のひとときとなっている。

［提供概要］

開催日：9月1日〜11月30日

開催時間：13:00〜15:00

料金：1万円／1名（税・サービス料込）

定員：1組4名まで

予約：公式サイトで5日前まで

備考：3日前〜前日50％、当日100％のキャンセル料が発生する

雨天時は屋内（日本料理 嘉助）で用意する

星野リゾート＝https://hoshinoresorts.com/jp