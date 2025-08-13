北海道・小樽警察署は、2025年8月13日、石狩市花川北に住む足場工の田中壮太容疑者（26）を逮捕・監禁、傷害の疑いで逮捕したと発表しました。



田中容疑者は8月5日午前1時ごろ、北広島市に住む知人男性（18）を小樽市内で監禁し、午前1時15分ごろから午前1時50分ごろまでの間暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。



警察によりますと、男性（18）と札幌市南区に住む女子高校生（16）2人のあわせて3人が小樽市花園2丁目にあるコンビニエンスストアの駐車場で車内にいたところ、田中容疑者と札幌市西区に住む少年（19）が現れました。





田中容疑者は、自身が運転してきた別の車に男性（18）を無理やり乗せ、小樽市手宮1丁目の岸壁に連れていき、車内などで男性の顔や腹を素手で複数回殴って軽傷を負わせたということです。一方少年（19）は、女子高校生2人を不法に車に監禁して小樽市内を連れ回したとして、逮捕・監禁の疑いがもたれています。少年と女子高校生2人に面識はありませんでした。女子高校生2人にけがはなく、女子高校生らがもともと乗っていた車を少年が運転し、岸壁などを経由して小樽市内の別のコンビニエンスストアで解放されたということです。警察の調べに対し、田中容疑者は、「逮捕・監禁したが殴ってはいないから、けがをするのはおかしい」と容疑を一部否認していて、少年（19）も「女の子を監禁したのは間違いないけど、田中に言われてやった」と容疑を一部否認しています。警察は、事件の経緯や犯行の動機などについて、くわしく調べています。