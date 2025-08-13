　本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比556円高の4万3274円と大幅に6日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は91社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、25年12月期の業績予想及び配当予想を上方修正したアシックス <7936> [東証Ｐ]、既存店売上高好調で26年3月期業績予想を上方修正した松屋フーズホールディングス <9887> [東証Ｐ]、など。そのほか、ハイデイ日高 <7611> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業

<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　サービス業
<2216> カンロ　　　　東Ｓ　食料品
<2585> Ｌドリンク　　東Ｐ　食料品
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業
<2981> ランディクス　東Ｇ　不動産業
<3088> マツキヨココ　東Ｐ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3300> アンビＤＸ　　東Ｇ　不動産業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業

<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3763> プロシップ　　東Ｐ　情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ　東Ｓ　情報・通信業
<3847> パ・システム　東Ｓ　情報・通信業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4258> 網屋　　　　　東Ｇ　情報・通信業
<4464> ソフト９９　　東Ｓ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4681> リゾートトラ　東Ｐ　サービス業

<4718> 早稲アカ　　　東Ｐ　サービス業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4914> 高砂香　　　　東Ｐ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械

<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器

<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7115> Ａパーチェス　東Ｓ　卸売業
<7157> ライフネット　東Ｐ　保険業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7550> ゼンショＨＤ　東Ｐ　小売業

<7611> ハイデ日高　　東Ｐ　小売業
<7832> バンナムＨＤ　東Ｐ　その他製品
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7906> ヨネックス　　東Ｓ　その他製品
<7936> アシックス　　東Ｐ　その他製品
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8056> ビプロジー　　東Ｐ　情報・通信業
<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業

<8136> サンリオ　　　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9145> ビイングＨＤ　東Ｓ　陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9602> 東宝　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9684> スクエニＨＤ　東Ｐ　情報・通信業
<9746> ＴＫＣ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9887> 松屋フーズ　　東Ｐ　小売業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業

<9936> 王将フード　　東Ｐ　小売業


