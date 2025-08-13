本日の【上場来高値更新】 アシックス、松屋フーズなど91銘柄
本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比556円高の4万3274円と大幅に6日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は91社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、25年12月期の業績予想及び配当予想を上方修正したアシックス <7936> [東証Ｐ]、既存店売上高好調で26年3月期業績予想を上方修正した松屋フーズホールディングス <9887> [東証Ｐ]、など。そのほか、ハイデイ日高 <7611> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ サービス業
<2216> カンロ 東Ｓ 食料品
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<2981> ランディクス 東Ｇ 不動産業
<3088> マツキヨココ 東Ｐ 小売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3300> アンビＤＸ 東Ｇ 不動産業
<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3763> プロシップ 東Ｐ 情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ 情報・通信業
<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業
<4464> ソフト９９ 東Ｓ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4681> リゾートトラ 東Ｐ サービス業
<4718> 早稲アカ 東Ｐ サービス業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4914> 高砂香 東Ｐ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業
<7157> ライフネット 東Ｐ 保険業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ 小売業
<7611> ハイデ日高 東Ｐ 小売業
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7906> ヨネックス 東Ｓ その他製品
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業
<8057> 内田洋 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9602> 東宝 東Ｐ 情報・通信業
<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<9746> ＴＫＣ 東Ｐ 情報・通信業
<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ 小売業
<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業
<9936> 王将フード 東Ｐ 小売業
