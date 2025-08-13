フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

ブルー×グレーの大人配色で洗練された通勤コーデに水色の美しさを際立てるグレーの普遍的イメージ

出典: 美人百花.com

グレージャンスカに映える水色ブラウスで清楚な佇まいを演じて。

ブラウス\4,499／ロペピクニック ワンピース\12,991／NATURAL BEAUTY BASIC イヤリング\9,900／マージョリー・ベア（ココシュニック新宿タカシマヤ店） バッグ\209,000、チャーム\35,200／ともにJ&M デヴィッドソン（J&M デヴィッドソンカスタマーセンター） 靴\16,500／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／土山大輔（TRON） スタイリング／楠玲子 ヘアメイク／森川誠 モデル／宮田聡子 文／長谷川稚渚