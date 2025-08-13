恋も仕事もがんばるレディたちに向けたイヴルルド遙華さんによる12星座占い。8/8〜9/10の全体運と恋愛運を具体的なアドバイスと一緒にお届けします。

山羊座〈12/24〜1/19〉

全体運

今月は、暮らしのクオリティーを高めることで運もレベルアップしていきます。とりあえず買った安物を使い続けて、壊れていたり汚れたままの生活では、あなた自身がくすぶってしまいます。後回しにしていたクローゼットの整理や秋に向けての衣替え・模様替えは、心の整理にも繋がるので、秋冬新作アイテムをチェックしたり、これからの季節に活用しそうなものを準備しておくと◎。また、アイスの食べすぎや冷たいドリンクの飲みすぎで代謝が落ちることによる夏太りに注意。白湯など、温かい飲み物を飲んで身体を冷やさないようにしよう。

恋愛運

知性と会話のセンスがポイント。見た目だけでなく、言葉遣いや会話の内容が重要。あなた自身も年齢にふさわしいマナーと振る舞い、言葉遣いを意識して好感度アップを狙って！ カップルも親しき仲にも礼儀あり。

水瓶座〈1/20〜2/18〉

全体運

色々とお願いされることが増えてうんざりしてしまいそう。今期はハッキリと「NO」と断ることも大切です。頼られるからといって、自分の仕事以外のことにまで関わってしまうとクタクタに。プライベートを充実させるためにも、仕事を抱え込みすぎないように自分でコントロールを。特に、夏祭りや楽しそうなイベントはチェックしておきましょう。水瓶座は、友達、恋人、上司などの「出会い」が人生を大きく左右します。気になっている人や憧れている人のイベントやオフ会に参加することでいい刺激がもらえそう。気になっていたことも深堀りして。

恋愛運

疲れと恋愛指数は比例します。心に余裕がなかったり、疲れて遊びに行く元気もない、なんて状況にならないように注意。あなたのお茶目な笑顔やトークが恋の扉を開きます。遊園地やゲームセンターで一緒に盛り上がると◎。

魚座〈2/19〜3/20〉

全体運

自分の持つスキルや知識を、必要としている誰かのために使うことで運が上向きに。職場の同僚や身近な人が困っていたら、「手伝いましょうか」と一言声をかけると印象がアップ！ しかし、無理をしてまで手伝う必要はありません。オンとオフの区別をしっかりつけて、休日はしっかり自分のために使おう。また、迷いやすい時期なので、引っ越しや高額な買い物、衝動買いなど、大きな決断は避けた方がベター。後悔してもお金は戻ってこないので、迷ったときはやめておこう。欲しいものリストを作って、お金を使うより貯める努力をしておこう。

恋愛運

出会い運に期待大♡ 交際中のパートナーに不満があるなら、「この人じゃなきゃダメ」と思い込まずに他の人に目を向けて。気になる人にはグイグイに！ うまくいかない人は縁がないだけ。気持ちの切り替えをしっかり。

占ってくれたのは

イヴルルド遙華

前向きでハッピーなアドバイスはタレントやモデルなどにもファンが多く“予約の取れない占い師”として大人気。西洋占星術の他タロット、占星術、姓名判断、血液型占い、九星気学、数秘術と幅広いジャンルの占いに精通。

掲載：2025年8月号「イヴルルド遙華の12星座占い」

イラスト／たけいみき