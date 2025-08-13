ベストブライダルが運営する、「ストリングスホテル名古屋」内ブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」では、9月1日から11月30日までの期間限定で、「北海道フェア〜海鮮・肉・旬野菜を味わう海陸グルメ旅〜」を開催する。

“ヘルシー（健康的）・ビューティー（美しい）・フレッシュ（新鮮）”をテーマに、ライブキッチンから提供される“できたて”ブッフェ料理を楽しめる「シェフズ ライブ キッチン」。今シーズンは、昨年大好評の北海道グルメフェアがバージョンアップして登場。北海道の秋が旬の食材を満喫できるフード＆スイーツで人々を迎える。

ファーストディッシュには、北海道産いももち入り秋鮭のクラムチャウダーのパイ包み焼きを席に提供（ディナーのみ）。その他のフードは、北海道産ジャガイモ“きたあかり”と日本一の水揚げ量を誇る“ミズダコ”のジェノバ風、商標登録“北海道産ホエイ豚”を使用した肉料理、チーズや玉葱などの北海道産食材をふんだんに使用している。また、サーモンの半身を丸ごと使った石狩地方発祥の“ちゃんちゃん焼き”、ソウルフードとして有名な“野菜具沢山のスープカレー”、“ジンギスカン”などの郷土料理、さつまいもや南瓜、北海道産の鰤などの旬の秋食材を楽しめる。自分自身でトッピングができる“北海道ラーメン（旭川醤油ラーメン／函館塩ラーメン／札幌味噌ラーメン）”は、ライブステーションで注文でき、出来立てを楽しめる。

そして、年齢性別問わず家族3世代で楽しめるよう、寿司や天麩羅などの和食や土日祝日限定で子ども専用コーナーを用意。さらに、2種類のオプションとして、北海道の食材として挙げられる蟹は、新鮮な北海道産ボイル紅ズワイガニ（一肩ずつの注文）と北海道産しほろ牛フィレ肉と旬の焼野菜のプレート（1皿1人前）を注文できる。会社での集まりや家族でのお祝い・食事におすすめとなっている。

スイーツは、旬の栗・かぼちゃを使用したマロンムースやかぼちゃプリン、季節のフルーツを使用したタルトや葡萄ジュレ、リンゴムースなどのパティシエ特製9種類を用意。8種のアイスクリーム（北海道メロンアイス／北海道ミルクアイスなど）とトッピングを混ぜて楽しめる“カラフルストーンアイス”も必見だとか。料理からスイーツまで、旬の食材を味わえる北海道ブッフェを是非楽しんでほしいという。

［「北海道フェア〜海鮮・肉・旬野菜を味わう海陸グルメ旅〜」概要］

場所：2F／ブッフェレストラン「シェフズライブキッチン」

企画：北海道フェア〜海鮮・肉・旬野菜を味わう海陸グルメ旅〜

開催期間：9月1日（月）〜11月30日（日）

店舗営業時間：

ランチタイム（11:00〜14:40／最終入店13:00）

ティータイム（15:00〜16:30／最終入店15:15）※土日祝日のみ

ディナータイム（17:00〜21:00／最終入店19:30）※土日祝日は17:00〜21:30（最終入店20:00）

電話番号：052−589−0787（レストラン代表）

料金：

ランチタイム：大人5650円〜／子ども（6〜12才）3000円〜／幼児（3〜5才）1900円〜

ディナータイム：大人6500円〜／子ども（6〜12才）3600円〜／幼児（3〜5才）2300円〜

（すべて税込・サービス料15％込）

ベストブライダル＝https://www.bestbridal.co.jp