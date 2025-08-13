以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はスキンケア部門から【クレンジング】ベスト３を発表します♪

【クレンジング】ドラコスの企業努力に軍配が上がる結果に第１位：FANCL「マイルド クレンジング オイル」

出典: 美人百花.com

「本当にするんとメイクが落ちるので肌負担が少ない♡」（達子緩奈さん・33歳）

「オイルクレンジングのなかで一番のお気に入り！」（後藤春乃さん・30歳）

数えきれないほどリピートしている百花レディばかり。メイクも頑固な角栓もふやかしてすっきりオフ。洗いあがりはしっとり潤う。

120mL ￥1,870／ファンケル

第２位：shu uemura「アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn」

「濡れた手でも使えてW洗顔不要なので重宝」「1万超えにひるんだけど大容量でコスパ◎」

カシミヤのようなテクスチャーも魅力。

450mL ￥14,960／シュウ ウエムラ

第３位：DUO「デュオ ザ クレンジングバーム」

「リニューアルして洗い流しやすくなった！」

パルミチン酸レチノールを新配合し、メイク落とし後もふっくら肌に。

90g ￥3,960／プレミアアンチエイジング

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

