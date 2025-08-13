サッカー元日本代表MFでタレントの前園真聖（51）が13日、インスタグラムを更新。Jリーグの横浜フリューゲルス時代にチームメートだった元日本代表候補GKで、ドレッドヘアとバンダナのルックスで一世を風靡（ふうび）した“レゲエくん”こと森敦彦氏（53）とのツーショットを公開した。前園は「ランニングしていたら森敦彦を発見！ 昔のチームメイトです」と、ランニング動画と併せて森氏とのツーショットを投稿。「久しぶりに会いました。ちょっとだけ元気でました」とつづった。

森氏は、91年に日本サッカーリーグの全日空横浜サッカークラブに入団し、Jリーグ草創期の人気選手として活躍。97年に当時、ジャパンフットボールリーグに所属したコンサドーレ札幌（現J2北海道コンサドーレ札幌）に移籍も、同年に25歳の若さで引退。05年にはファッション・ブランド「WACKO MARIA」（ワコマリア）を立ち上げ、デザイナーを務めている。ドレッドヘアから短めのヘアスタイルに一変し、頭髪も髭もグレー一色だが、現役時代と変わらぬ満面の笑みを見せた。