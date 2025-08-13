日本ゴルフ協会（JGA）は13日、日本シニアオープン（9月18〜21日、神奈川・相模原GC東C）に、プロ野球前巨人監督でアマチュアの原辰徳氏（67）が出場すると発表した。

原氏は開催クラブ会員で特別承認選手として出場資格が付与された。ナショナルオープンは初出場となる。

アマチュアが特別承認選手として同大会に出場するのは16年大会（千葉・習志野CC）の宮辰夫以来。

巨人の主砲として活躍し、監督として巨人を9度のリーグ優勝、3度の日本一に導き、09年WBCでは侍ジャパンを率いて世界一に輝いた原氏は、現役時代からゴルフをプレーしており、トップアマとして活躍してきた。

04年には相模原GCのクラブチャンピオンを獲得。シニアツアーにもこれまで4試合出場し、昨年のファンケル・クラシックでは75位、今年7月の倉本昌弘招待イーグル・カップでは83位の成績を残している。

日本ゴルフ協会は「相模原GCのクラブチャンピオンになり、シニアツアーにも出場しており、JGAとしても実力を評価している。相模原は準地元でもあり、原氏も気合が入るだろうし、大会が盛り上がることを期待している」とコメントしている。